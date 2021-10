50 milliards FCFA pour le village de vacances d’Avlékété

Une délégation du « Club Med » conduite par son président Henri Giscard d’Estaing a été reçue, mardi 05 octobre 2021, en audience par le président de la République Patrice Talon.

Dans le cadre de la construction du village de vacances « Club Med » d’Avlékété, dans la commune de Ouidah, une délégation du « Club Med » composée de Henri Giscard d’Estaing, Président du groupe, Gino ANDREETTA, Directeur Général Europe-Afrique Resorts et David VELY, Directeur Développement Moyen Orient, Afrique et Inde, a été reçue par le Président de la République, Patrice Talon, mardi 05 octobre 2021, au Palais de la Marina.

Les échanges qui interviennent en prélude à la signature du contrat de promotion et d’achat revente des forfaits séjours et du contrat de gestion du Village de vacances « Club Med » d’Avlékété (Bénin) se sont tenus en présence de l’Ambassadeur de la France près le Bénin S.E.M Marc Vizy, du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Tonato, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, du Conseiller du Président de la République, chargé des investissements, Hamet Aguemon, du Directeur Général de l’Agence nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT), Edmond Toli ainsi que de José Pliya, Administrateur délégué en charge du suivi des projets phares en cours d’exécution par l’ANPT.

Henri Giscard d’Estaing a exprimé la gratitude du « Club Med » et de ses partenaires pour le choix porté sur leur groupe.

Le président a dit sa joie de participer au projet qui vise à positionner le Bénin comme l’une des destinations touristiques phares de l’Afrique de l’Ouest notamment la construction du Village de vacances « Club Med » d’Avlékété.

Le projet « Club Med » est d’un coût global d’environ 50 milliards de francs CFA. C’est un ensemble immobilier touristique de 330 clés, 4 Tridents avec un espace Club Med Exclusive Collection (5 Tridents), conforme au positionnement haut-de-gamme du Club Med ; avec un cœur du Resort regroupant entre autres lobby, boutiques, bars et restaurants et différentes zones d’hébergement.

Le projet propose par ailleurs une interprétation contemporaine de certains éléments caractéristiques de l’architecture béninoise : de larges toitures ventilées, un jeu de volets pivotant et des hébergements sur pilotis du côté lagune pour permettre d’offrir des vues à travers la végétation dense de la mangrove.

Le projet permettra de créer plusieurs centaines d’emplois directs et indirects.

Le « Club Med » commercialise principalement des séjours dans les villages de vacances dans le monde entier.

Ouidah (Bénin) est la 2ème ville de l’Afrique subsaharienne à accueillir un village de vacances « Club Med ».

