Africa Logistic Zone

50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou




Le Port Autonome de Cotonou se dote d’une Zone économique spéciale (ZES) de plus de 50 hectares destinée à transformer le poumon économique du Bénin en une plateforme ultra-moderne, dite de « 4e génération », pour desservir l’Afrique de l’Ouest et centrale.

L’Africa Logistic Zone (ALZ) est une Zone économique spéciale implantée au sein du Port de Cotonou. Officiellement instituée par décret le 31 juillet 2024, la plateforme s’étend sur 51,66 hectares et ambitionne de transformer le principal port béninois en un hub logistique de référence pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.

La nouvelle zone repose sur des infrastructures modernisées, un système d’information portuaire intégré et l’application des normes internationales de sûreté ISPS. L’enjeu est de réduire les délais de traitement des marchandises, de fluidifier les opérations logistiques et d’améliorer l’expérience des entreprises opérant sur la plateforme.

Cette évolution doit permettre au Port de Cotonou de renforcer sa fiabilité et sa sécurité, dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes places portuaires régionales.

Un partenariat stratégique avec Anvers-Bruges

Pour porter ce projet d’envergure, l’État béninois s’appuie sur un partenariat public-privé avec le Port d’Anvers-Bruges International. Ce géant européen apporte son expertise technique et assure un transfert de compétences crucial pour la mise aux normes internationales.

"Tout-en-un’’, un environnement attractif pour les entreprises

L’ALZ offre un régime fiscal, douanier et social incitatif. Un guichet unique, piloté par APIEx (Agence de Promotion des investissements et des exportations), doit simplifier les démarches administratives des entreprises.

La zone bénéficie d’un accès direct aux terminaux portuaires, d’une connectivité rail-port-aéroport et d’équipements logistiques dédiés. Elle intègre également des infrastructures informatiques avancées et une optimisation des chaînes multimodales, notamment pour le « first » et le « last mile ».

L’ALZ vise prioritairement des activités industrielles et technologiques à forte intensité capitalistique : high-tech, automobile, pharmaceutique, logistique 3PL, énergie ou encore services d’offshoring.

Au-delà du simple transit de marchandises, la zone entend favoriser des opérations à valeur ajoutée telles que l’assemblage, l’étiquetage, la personnalisation, les tests techniques ou la distribution spécialisée. Une orientation qui s’inscrit dans la volonté du Bénin de renforcer sa base industrielle et d’accroître la transformation locale.
M. M.

