jeudi, 25 décembre 2025 -

651 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Accès à l’eau en milieu rural au Bénin

5 villages de Lalo alimentés en eau potable




Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la commune Lalo, sont désormais desservis par un Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villageois (SAEPmV).

Dans l’arrondissement d’Ahodjinako, commune de Lalo, l’accès à l’eau potable n’est plus une promesse mais une réalité tangible pour les populations.

Dépendants pendant longtemps des cours d’eau et des bas-fonds pour leurs besoins quotidiens, les habitants sont désormais desservis par un Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villageois (SAEPmV). « Avant, nous allions chercher l’eau dans les champs, au niveau du fleuve Couffo », se souvient DOHOU Akohovi, bénéficiaire d’un branchement à domicile. « Aujourd’hui, c’est un véritable soulagement », ajoute-t-il, évoquant une amélioration nette des conditions de vie de sa famille.

Le SAEPmV d’Ahodjinako a été dimensionné pour répondre aux besoins actuels tout en anticipant l’avenir. En 2020, les cinq villages comptaient 9 732 habitants. Les projections portent cette population à 13 755 habitants en 2030 et à 19 440 à l’horizon 2040.

Le système repose sur le forage de Adonou-Kinta, d’une profondeur de 150 mètres, avec un débit exploité de 19 m³ par heure, extensible pour couvrir les besoins sur au moins vingt ans. L’infrastructure comprend également un château d’eau de 200 m³, 20 bornes-fontaines, et un réseau de distribution de plus de 30 kilomètres de conduites.

Des effets visibles sur la santé et le budget des ménages

Si les branchements individuels progressent, les bornes-fontaines restent essentielles, notamment en saison sèche. À Adonou, GNONLONFOUN Martine, fontainière, observe une forte variation de la demande. « En saison sèche, on peut vendre pour environ 1 000 francs CFA par jour, parfois plus, contre 500 francs en saison pluvieuse », explique-t-elle.

Le tarif est fixé à 15 francs CFA le bidon de 25 litres, un prix jugé accessible, mais la pression sur les points d’eau reste forte. « Une seule borne-fontaine ne suffit pas pour tout le village, surtout en saison sèche », reconnaît-elle, appelant à une multiplication des branchements domestiques.

Au-delà du confort, l’impact sanitaire est l’un des bénéfices les plus immédiatement perceptibles. « Avant, l’eau sale rendait souvent les gens malades », affirme Xavi Bernard, chef du village d’Ahodjinako. « Aujourd’hui, les maladies diminuent et les dépenses de santé aussi ».

Un constat partagé par DOHOU Akohovi, qui souligne que la fin des maladies récurrentes liées à l’eau permet désormais aux ménages de consacrer leurs ressources à d’autres priorités.

L’objectif : un branchement par ménage

Sur le terrain, un consensus se dégage : l’avenir du service passe par la généralisation des branchements à domicile. « Si chaque ménage a l’eau chez lui, la pression sur les bornes va baisser », estime la fontainière d’Adonou. La question du coût reste centrale. Le tarif de 10 000 francs CFA pour un branchement, lorsqu’il est appliqué, est perçu par les habitants comme un levier déterminant pour favoriser l’accès des familles rurales à l’eau potable.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Voici le programme d’animation des Places à Ouidah


24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
Lire la suite

L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique (…)


24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
Lire la suite

La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Lire la suite

L’Etat béninois aux côtés des familles de soldats morts en mission


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement a renouvelé son (…)
Lire la suite

‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son (…)
Lire la suite

La course aux trophées lancée pour la 8ᵉ édition du BSA


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA) a été officiellement lancée (…)
Lire la suite

Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA (…)
Lire la suite

’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Lire la suite

Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
Lire la suite

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Lire la suite

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
Lire la suite

L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires