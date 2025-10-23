jeudi, 23 octobre 2025 -

Département de l’Alibori

5 policiers blessés dans un accident à Kandi




Un accident de la route, impliquant un véhicule de patrouille de la Police républicaine, s’est produit dans la matinée de ce jeudi 23 octobre 2025, sur la RNIE 7, dans la commune de Kandi.

Selon les premières informations, la voiture de police Pick-up, revenait de Donwari en direction de Sinawongourou. Arrivé près de Sonsoro-Peulh, le conducteur aurait perdu le contrôle du volant. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur ses quatre roues.

Cinq agents de la Police ont été blessés, dont quatre grièvement. Deux souffrent de traumatismes crâniens, un autre présente une blessure à l’épaule, et un cinquième se plaint de douleurs.

Deux des blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital de Parakou pour une prise en charge spécialisée. Les autres ont été transportés à l’hôpital de zone de Kandi.

Le véhicule de patrouille est fortement endommagé. Les causes exactes de l’accident restent à déterminer.

23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




