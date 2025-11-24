lundi, 24 novembre 2025 -

Intelligence artificielle / Bon à savoir

5 pièges à éviter dans l’utilisation de l’IA




L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les jeunes notamment les étudiants et les élèves. Si elle peut nous faire gagner un temps fou, elle peut aussi nous piéger sans qu’on s’en rende compte. Voici les 5 pièges les plus fréquentes et surtout comment les éviter pour utiliser l’IA de façon intelligente et responsable.

1. Tout accepter sans vérifier
L’un des plus grands pièges, c’est de croire que l’IA est infaillible.
Mauvaise nouvelle : elle peut halluciner, inventer des faits, mélanger des chiffres ou se tromper complètement.
Exemple :
Tu lui demandes une date ou une définition précise et parfois, la réponse est totalement fausse sans que l’IA ne le mentionne.
Conseil : Toujours vérifier les informations importantes, surtout pour un devoir, un projet académique ou ton travail.

2. En faire une béquille et ne plus réfléchir
« L’IA peut t’aider mais elle ne doit pas penser à ta place. Beaucoup tombent dans le piège. Ils demandent tout, tout le temps, et arrêtent de raisonner par eux-mêmes »
Rappelle-toi « L’IA doit t’aider à comprendre, pas t’empêcher d’apprendre. » Si tu ne comprends pas ce que l’IA a écrit pour toi, alors ce n’est plus ton travail.

3. Partager trop d’informations personnelles
Partager trop de données privées (Nom, numéro, lieu de travail, documents sensibles)… c’est NON.
Règle d’or : Traite l’IA comme un réseau social. Si tu ne veux pas qu’une info circule un jour, ne la donne pas.

4. Faire du copier-coller magique sans compréhension
Beaucoup utilisent l’IA comme une machine à produire des textes à copier-coller : « Écris-moi ça », « Fais mon devoir », « Rédige mon rapport ».
Résultat : Le texte n’a pas ton style, tu ne comprends pas ce qui y est écrit, et tu es incapable de défendre ton travail.
Mieux vaut faire ça : Demande à l’IA d’expliquer, de clarifier, de donner des idées, ou d’améliorer ce que tu as déjà écrit. Là, tu progresses vraiment.

5. Penser que l’IA remplace toutes les compétences
Croire que l’IA peut tout faire et qu’il n’est plus nécessaire d’apprendre.
Vérité  : L’IA accélère, mais elle ne crée pas la vision, l’analyse, la stratégie, la créativité, ni l’éthique. Ces compétences-là restent humaines.
Ce qu’il faut retenir : Les meilleurs jobs iront à ceux qui savent travailler avec l’IA, pas à ceux qui s’y reposent entièrement.
En résumé : « L’IA, c’est un super outil, mais ce n’est qu’un outil.
Si tu veux en tirer le meilleur, retiens ces 5 pièges et utilise l’IA pour ce qu’elle est : un accélérateur, pas un pilote automatique »

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




