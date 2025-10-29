5 partis enregistrés pour les élections communales

Le processus d’enregistrement des candidatures dans le cadre des élections communales et municipales de 2026 s’est achevé dans la nuit de ce mardi 28 octobre 2025 à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Au total, 5 partis politiques ont déposé leurs dossiers de candidatures pour ces élections.

Fin du processus d’enregistrement de candidatures pour les élections communales et le municipales de 2026. Le processus lancé vendredi 24 octobre dernier est arrivé à terme dans la nuit de ce mardi 28 octobre 2025. Seuls 5 partis ont pu franchir le portail de la CENA avant 00h. Il s’agit de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ; l’Union progressiste le renouveau (UP-R) ; le Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN) ; Les Démocrates (LD), et du Bloc républicain (BR).

Après cette étape, suivra l’étude des dossiers et la publication des listes retenues par la CENA.

F. A. A.

