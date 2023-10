5 membres du Conseil d’administration de l’ANMH installés

Le Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, a procédé, lundi 02 octobre 2023 à l’installation officielle des membres de l’Agence Nationale de la Maintenance Hospitalière (ANMH).

Installation des membres de l’Agence Nationale de la Maintenance Hospitalière créée par décret pris en conseil des ministres le 14 juin 2023. L’objectif est de favoriser la maintenance de façon optimale des infrastructures sanitaires et des équipements modernes, notamment en ce qui concerne les pôles d’excellence dans les hôpitaux.

« Nous envisageons une Agence très forte avec des pôles régionaux comportant les ressources humaines les plus qualifiées dans tous les domaines d’expertise (Électricité, Froid, Informatique...etc.) avec des points focaux sur des secteurs sensibles au niveau des structures sanitaires qui ont pour mission de prévenir les pannes mais également de faire rapidement le diagnostic lorsqu’elles surviennent et de transmettre l’information au niveau des pôles », a affirmé le ministre Benjamin Hounkpatin.

Selon le ministre de la Santé, les cinq (05) membres du Conseil d’administration de l’agence sont chargés entre autres d’adopter l’organigramme et les procédures de l’agence, d’adopter le budget, les plans d’investissement et plans stratégiques de développement de l’Agence, de contrôler la gestion du Directeur général de l’Agence, d’arrêter les rapports d’activités, les états financiers ainsi que les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d’importance significative passées par le Directeur général.

Liste des membres du Conseil d’Administration

1- Nina Yolaine GLELE AHANHANZO Epouse HESSOU (Présidente)

2- Adjokê AKINTAYO TCHANGAI (Membre)

3- Samirath BIO NINGUI (Membre)

4- Sarah KPENOU (Membre)

5- Djamal GBIAN TABE (Membre)

4 octobre 2023 par