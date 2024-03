5 membres dont 2 ministres nommés au sein du Conseil d’administration

Cinq (05) cadres dont deux (02) ministres du gouvernement Talon ont été nommés membres du Conseil d’administration de la Société de la logistique des évènements.

Nomination de 5 membres du Conseil d’administration de la Société de la logistique des évènements du Bénin. Il s’agit de Babalola Jean-Michel H. Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Benoît K. M. Dato ministre des Sports ; Armel Hervé Djengue, représentant de la présidence de la République, Raoufou Mamam, représentant du ministère de l’Economie et des Finances et Kuami Hervé William Codjo, directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture. La durée de leur mandat est de 2 ans renouvelable.

Créée par décret en date du 8 novembre 2023, la Société de la logistique des évènements du Bénin a pour objet d’assurer la logistique des manifestations officielles et des évènements à caractère artistique, culturel et sportif de l’Etat ; gérer et exploiter les édifices et équipements qui lui sont confiés. Elle est aussi chargée d’assurer la logistique des manifestations et des évènements à caractère artistique, culturel et sportif qui lui sont confiés par toute entité autre que l’Etat béninois et de mobiliser les ressources nécessaires pour l’atteinte de ses objectifs.

A.A.A

18 mars 2024 par ,