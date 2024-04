5 juristes saisissent la Cour après la bavure policière à Natitingou

La Cour constitutionnelle a été saisie d’un recours déposé par cinq juristes béninois à la suite de la bavure policière survenue à Natitingou dans le cadre de l’opération de contrôle du port de casque.

Cinq juristes demande à la Cour constitutionnelle de « dire et juger que les traitements inhumains et dégradants infligés au citoyen Noussi N’Dah à Natitingou est contraire à la Constitution ; dire et juger que les quatre agents de la Police républicaine ont violé la Constitution ». C’est à travers un recours enregistré le vendredi 19 avril dernier sous le n°0867.

Les réquérants, Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Attindoglo, Miguel Houeto et Conaïde Akouèdénoudjè, demandent également à la haute juridiction de « dire et juger que l’interpellation et la détention du citoyen Moise Badjagou présumé auteur de la vidéo sont contraires à la Constitution ».

Un conducteur roulant sans son casque a été battu par quatre policiers dans la ville de Natitingou le 12 avril 2024. La vidéo de la bavure policière a suscité de vives réactions.

Les policiers ont été mis aux arrêts et auditionnés au Tribunal de Natitingou.

L’auteur de la vidéo révélant la bavure a été également déposé en prison.

M. M.

22 avril 2024 par ,