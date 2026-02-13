5 individus arrêtés pour détention de faux billets

La Police républicaine a interpellé le mercredi 11 février 2026, 5 individus dans une buvette à Ouassa Pehunco, ville située dans le département de l’Atacora. Les mis en cause s’apprêtaient à mettre en exécution un plan de multiplication de faux billets de banque.

Selon une source policière, il a été découvert en possession de l’un d’eux un sac de jute contenant deux flacons de liquide de couleur marron, une seringue et trois enveloppes scotchées contenant des papiers noircis découpés en format de billet de 10.000f sur lesquels sont posés au recto et au verso quelques billets de 10.000f falsifiés. L’un des membres du groupe aurait déjà perçu la somme de 195.000 francs CFA au titre du montant nécessaire pour mettre à disposition les produits et autres matériels.

Les investigations se poursuivent pour situer le degré d’implication des uns et des autres.

Les mis en cause pourraient être poursuivis pour détention de faux billets de banque, tentative de fabrication et de mise en circulation de faux billets de banque.

