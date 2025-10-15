5 duos candidats dans la course pour la présidentielle

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Elections générales de 2026
15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Un autre duo surprise a fait son entrée à la Commission nationale autonome (CENA), peu avant 00 heure, ce mardi 14 octobre 2025, dernier jour de dépôt de candidature à la (…)
Présidentielle de 2026
15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD), à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, et son colistier, Jude Bonaventure Lodjou ont fait leur entrée (…)
Tribunal de commerce de Cotonou
14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le transfert de la marque « VAN PUR Premium + Étiquette » à la société polonaise VAN PUR S.A., estimant (…)
Tribunal de commerce de Cotonou
14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des propriétaires d’une boutique en bail à Cotonou, malgré les travaux de réfection que la locataire affirme avoir (…)
Dépôt de dossier pour la présidentielle 2026
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi 14 octobre 2025, au siège de la CENA pour déposer son dossier de candidature à l’élection (…)
Coupe du monde 2026
14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le rêve d’une première qualification des Guépards du Bénin à une phase finale de la Coupe du monde s’est estompé en début de soirée ce mardi 14 octobre 2025, au Godswill (…)
Enregistrement de candidature pour la présidentielle 2026
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le duo de candidats du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè - Rock Judicaël Hounwanou, a procédé, ce mardi 14 octobre 2025, au dépôt de leur (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le gouvernement des Comores et Nekton s’associent à WILDTRUST, dans le (…)
14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), en (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
