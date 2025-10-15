mercredi, 15 octobre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Elections générales de 2026

5 duos candidats dans la course pour la présidentielle


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un autre duo surprise a fait son entrée à la Commission nationale autonome (CENA), peu avant 00 heure, ce mardi 14 octobre 2025, dernier jour de dépôt de candidature à la (…)  
Présidentielle de 2026

Le duo des Démocrates dépose un dossier incomplet à la CENA


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD), à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, et son colistier, Jude Bonaventure Lodjou ont fait leur entrée (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le transfert de la marque « VAN PUR Premium + Étiquette » à la société polonaise VAN PUR S.A., estimant (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des propriétaires d’une boutique en bail à Cotonou, malgré les travaux de réfection que la locataire affirme avoir (…)  
Dépôt de dossier pour la présidentielle 2026

Une candidate recalée à la CENA faute de colistier


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi 14 octobre 2025, au siège de la CENA pour déposer son dossier de candidature à l’élection (…)  
Coupe du monde 2026

Le rêve des Guépards brisé par les Super Eagles (0-4)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le rêve d’une première qualification des Guépards du Bénin à une phase finale de la Coupe du monde s’est estompé en début de soirée ce mardi 14 octobre 2025, au Godswill (…)  
Enregistrement de candidature pour la présidentielle 2026

Le duo FCBE Hounkpè-Hounwanou reçu à la CENA


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le duo de candidats du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè - Rock Judicaël Hounwanou, a procédé, ce mardi 14 octobre 2025, au dépôt de leur (…)  
120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner (…)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
La comédienne « mémé propriétaire » décédée


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Les Comores lancent l’exploration systématique de l’océan


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement des Comores et Nekton s’associent à WILDTRUST, dans le (…)
16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Les problèmes logistiques pourraient coûter cher aux compagnies


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), en (…)
Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
Moscou favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
L’He Houndété annonçait déjà le « putsch » en gestation contre sa (…)


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Honorable Éric Houndété ne pourra pas porter le flambeau du parti Les (…)
Le duo Ouinsavi-Bello dépose son dossier à la CENA


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a enregistré, ce (…)
1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
120 parrainages pour le duo Wadagni-Talata


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le duo candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle a (…)
Le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose pas du nombre de parrainages requis


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Le parti "Les Démocrates" a enfin désigné, dans la matinée du mardi 14 (…)
Le personnel du Parlement sensibilisé sur les avantages et les risques (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de la Cellule de communication et porte-parole du Président de (…)
Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont (…)
Renaud Agbodjo-Jude Lodjou, duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, ce mardi 14 octobre 2025, son (…)
Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Vers une absence du parti LD à la présidentielle de 2026


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise à six mois de (…)
Un parrainage manque au candidat LD ( Lire la décision de justice )


13 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur requête du député Sodjinou François, le Tribunall de Première (…)
Un journaliste en lice avec Paul Hounkpè des FCBE


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le journaliste Rock Judicaël Hounwanou a été désigné colistier de Paul (…)
L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
L’arrivée du candidat Romuald Wadagni à la CENA (en images)


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance (…)
Une forte mobilisation autour de Romuald Wadagni à la CENA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre d’État de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et (…)
Ouverture de la billetterie pour la CAN Maroc 2025


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
La billetterie de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (…)
Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance (…)
