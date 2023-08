Des consignes aux populations des zones à risque d’inondation

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique rappelle aux populations des communes sous menace d’inondation des comportements à risque à ne pas avoir ainsi que les consignes d’usage à observer en cette période de montée des cours d’eau.

Alassane Seidou, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique alerte les populations sur le danger que représente la montée des eaux des bassins des fleuves notamment l’inondation et ses corollaires.

Le ministre invite les populations à « respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pairs éducateurs et secouristes ; éviter la traversée des cours d’eau, les transports fluviaux nocturnes ; éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson, de vivre dans les maisons susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ».

Les populations sont invitées à « suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales ».

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU MINISTRE

25 août 2023 par