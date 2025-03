5 communes bénéficient d’un programme spécial de traitement de ravins

L’unité de gestion du Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), grâce à l’appui financier du Fonds vert pour le climat lance très bientôt, un programme de traitement de ravins dans la région septentrionale du Bénin. Sinendé, Kalalé, Banikoara, Kandi, et Bembèrèkè sont les communes bénéficiaires.

Un programme spécial de traitement des ravins sera bientôt mis en œuvre par l’unité de gestion du PIDACC/BN pour le compte du ministère de l’énergie et de l’eau. Les ravins à traiter sont situés dans des zones particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique à travers des solutions mécaniques et biologiques. L’objectif selon La Marina, est de stabiliser les sols et de limiter les risques d’érosion.

Les ravins spécifiques à traiter sont : Fo Bouré dans la commune de Sinendé, Gberougbassi à Kalalé, Danwougourou et Bansou Tissarou à Kandi, Gando à Bembèrèké, et Kpéita à Banikoara. Ils bénéficieront de deux types de traitement : un traitement mécanique et un traitement biologique.

Le traitement mécanique selon le site d’informations, consistera en des travaux de stabilisation et de contrôle de l’écoulement des eaux, permettant ainsi de prévenir l’érosion et de protéger les sols agricoles. Cette intervention vise à renforcer la résilience des terres face aux intempéries.

Pour ce qui concerne le traitement biologique, des actions concrètes de reboisement et de végétalisation sont envisagées. Ces actions auront pour objectif de favoriser l’infiltration de l’eau, de restaurer la biodiversité et de limiter les risques d’inondation, tout en contribuant à la régénération des écosystèmes locaux.

D’un montant total estimé à 194 044 500 de francs CFA, les travaux de traitement de ravins devraient prendre fin avant le début de la grande saison des pluies.

F. A. A.

21 mars 2025 par ,