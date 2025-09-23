5 arrestations dans l’affaire vol de motos par empoisonnement

La police républicaine ont procédé à l’arrestation d’autres individus, ce dimanche 21 septembre 2025, dans l’affaire vol de motos par empoisonnement à Godomey.

Interpellée le 10 septembre et placée sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et vols de motos par administration de substances nuisibles à la santé, dame K.P ne sera pas la seule jugée dans cette affaire. La police a poursuivi son investigation et procédé à l’interpellation du principal complice en fuite. Selon Peace Fm, son arrestation a permis de remonter jusqu’à trois receleurs présumés, arrêtés à Pahou et à Allada. Cinq (05) individus ont été interpellés dans le cadre de cette affaire.

Les perquisitions ont permis de retrouver plusieurs objets volés, dont cinq motos, deux tricycles, quatre véhicules, ainsi que divers équipements électroniques et électroménagers. Une importante quantité du produit utilisé pour droguer les victimes a également été saisie.

Le commissariat de Godomey a enregistré une trentaine de plaintes dans cette affaire.

