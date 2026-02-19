jeudi, 19 février 2026 -

Justice

5 ans de prison requis contre un officier de la police




Le ministère public a requis cinq (05) ans de prison ferme et cinq (05) millions FCFA d’amende contre un officier de la police républicaine poursuivi pour abus de fonction. L’audience s’est tenue ce jeudi 19 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’ex-2ème adjoint au commissaire de Tokplégbé risque 5 ans de prison. Le prévenu est accusé d’avoir laissé échapper un individu interpellé dans une affaire d’agression sexuelle, alors que la victime était en soin à l’hôpital. Il lui est également reproché de n’avoir informé ni son supérieur hiérarchique, ni le procureur de la République près le tribunal de Cotonou.
L’officier aurait perçu la somme de 300 000 FCFA pour libérer le suspect et empêcher la poursuite normale de la procédure au niveau de la brigade des mœurs. Le contact du présumé agresseur aurait été retrouvé dans son téléphone.

Selon ‘’Libre Express’’, le parquet spécial a demandé à la Cour de retenir l’infraction d’abus de fonction et de faire droit à la constitution de partie civile de l’Institut national de la femme (INF).
Il a requis 5 ans de prison ferme et 5 millions d’amendes, au paiement de 2 millions FCFA au profit de la victime et 1 million FCFA à l’INF.
Les avocats du prévenu ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Le verdict de la Cour est attendu pour le jeudi 16 avril 2026.

19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




