5 ans de prison requis contre un ex-comptable de Colas

Un ancien comptable de Colas Afrique risque 5 ans de prison pour détournement de millions de FCFA.

Détournement de plus de 250 millions de FCFA par un ancien comptable de l’entreprise Colas Afrique. Selon Banouto, il est poursuivi pour abus de confiance devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L’ex comptable avait déjà démissionné de son poste. Il lui est reproché d’avoir fait des décaissements sans pièces justificatives et procédé à des doubles décaissements.

La même source informe que l’accusé a reconnu les faits à la barre ce lundi 30 octobre 2023. Il ne serait pas le seul dans cette affaire. L’avocat de l’accusé cite l’ancien directeur administratif et financier et le caissier de l’entreprise. Ces derniers seraient en fuite. Le ministère public a requis contre l’accusé 5 ans de prison ferme, 2 millions d’amendes et 300 millions de FCFA à payer, à titre de dommages et intérêts à Colas Afrique. Le délibéré a été renvoyé au 4 décembre 2023.

A.A.A

1er novembre 2023