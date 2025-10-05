5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (CRIET) a condamné à 5 ans de prison un jeune couturier de 22 ans qui a enceinté une fillette de 13 ans.

Un couturier de 22 ans résidant au quartier Djigbé-Ahozan, arrondissement de Dangbo dans le département de l’Ouémé, entretient une idylle amoureuse avec une fille de 13 ans. Il a tenu plusieurs rapports sexuels avec la fille jusqu’à ce que cette dernière tombe enceinte.

Les faits se sont déroulés en 2023, selon une récente publication de l’Institut National de la Femme (INF) dans les ‘’Echos de la CRIET’’.

Le 22 novembre 2023, la CRIET condamne le couturier à 7 ans de prison dont 5 fermes ; au paiement de 500.000 FCFA d’amendes, 500.000 FCFA pour la victime et au franc symbolique pour l’INF.

Contre ce jugement, le prévenu fait appel.

La CRIET a retenu contre le prévenu l’infraction d’atteintes sexuelles sur mineure moins de 13 ans et réduit le quantum de l’appel le 30 novembre 2024.

Le prévenu est condamné, en appel, à 5 de prison dont 3 fermes.

M. M.

5 octobre 2025 par ,