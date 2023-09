5 ans après l’ouverture de son bureau en Côte d’Ivoire, HEC Paris accélère sur l’entrepreneuriat

Dans le cadre de son développement en Afrique et cinq ans après l’ouverture d’un bureau à Abidjan, HEC Paris s’associe à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Côte d’Ivoire pour le lancement d’un « Master en Entrepreneuriat et Innovation ».

Ce nouveau partenariat avec l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) vise à former une nouvelle génération d’entrepreneurs en Afrique, leur permettant d’acquérir un savoir-faire pour réaliser leur projet d’entreprise ou accompagner une entreprise formelle dans son développement. Dispensé à Yamoussoukro, ce programme de dix-huit mois s’appuie sur la méthodologie Learning By Doing qui signe la pédagogie entrepreneuriale d’HEC, mettant en avant l’expertise pratique comme levier d’apprentissage.

La première cohorte, composée d’une vingtaine d’étudiants, débutera son parcours académique le 30 octobre prochain. Le Master en Entrepreneuriat et Innovation alliera des cours, des jurys, des séminaires et des voyages d’étude animés par des Professeurs de l’INP-HB et d’HEC Paris ainsi que des missions et pitchs coachés et réalisés sous la supervision de professionnels expérimentés et d’alumni des deux institutions. Pour conclure leur parcours académique, les étudiants effectueront un stage professionnel d’une durée de 4 à 6 mois, réalisé au sein d’une entreprise ou sur un projet personnel de création d’entreprise.

Forte de son expertise liée notamment à son incubateur à Station F à Paris où sont incubées chaque année 280 start-ups, l’école vient d’effectuer une mission de conseil de 6 mois auprès de la Présidence de la Côte d’Ivoire pour la construction d’un Campus dédié aux Startups à Abidjan. Celui-ci permettra de développer les projets et les talents d’Afrique de l’Ouest et de créer de l’emploi.

Accompagner 1000 projets entrepreneuriaux en Afrique sur les cinq prochaines années

Ouvert en 2018, le bureau HEC Paris pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, basé à Abidjan, a largement développé ses activités en Afrique subsaharienne et forme désormais une centaine de dirigeants africains chaque année. L’école ambitionne aujourd’hui de doubler le nombre de participants dans ses programmes de formation continue sur le continent à l’horizon de cinq ans grâce à son catalogue des formations courtes, certifiantes et diplômantes.

Le programme d’égalité des chances PACT Afrique s’efforce d’élargir les perspectives des jeunes talents africains en les soutenant dans la réalisation de leurs projets de vie et professionnels. Au cours des trois dernières années, il a recueilli 1000 candidatures, accompagné 200 étudiants et admis 40 d’entre eux à HEC Paris. À terme, l’objectif de PACT Afrique est de doubler, en cinq ans, le nombre d’étudiants originaires d’Afrique subsaharienne et d’Afrique australe inscrits dans les cycles Masters de la Grande École.

Parmi les initiatives déployées à Abidjan, Challenge+ Afrique est l’une des plus significatives. Le programme, lancé en 2021 en Afrique, accueille des entrepreneurs porteurs de projets innovants pour favoriser le développement socio-économique du continent. Le programme Lead Campus Sustainable Leadership in Africa se consacre quant à lui à la formation et à l’accompagnement de leaders africains dans le développement de compétences au service d’une croissance durable et inclusive sur le continent. D’autres programmes, tels que GEMM, s’adressent à des dirigeants ou managers qui ont ou qui souhaitent se préparer à un rôle de décideur stratégique au sein d’une entreprise.

“L’Afrique est aujourd’hui au cœur de la stratégie d’HEC Paris. Notre ambition est de soutenir l’essor des talents, des leaders et des entrepreneurs africains en créant des partenariats forts et durables. Cela se fait depuis Abidjan mais également depuis Paris. 500 étudiants africains sont actuellement formés sur le campus de Jouy-en-Josas, représentant ainsi un peu plus de 10% de nos effectifs totaux. Notre objectif est d’atteindre la barre des 15% d’ici 2025. Nous voulons plus d’Afrique à HEC.“ conclut Eloïc Peyrache, Doyen et Directeur Général d’HEC Paris.

A propos d’HEC Paris

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School française leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le business et la société. Sa triple approche « Think, Teach, Act », contribue à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. Composé de 160 professeurs chercheurs du monde entier qui enseignent un savoir unique à plus de 4500 étudiants issus de 135 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : programme Grande École, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global, Executive MBA, Doctorat ainsi qu’un large choix de programmes pour cadres et dirigeants.

Son Centre d’expertise, le « Innovation & Entrepreneurship Center » participe à faire d’HEC Paris une institution de référence en matière d’innovation et d’entrepreneuriat. Il soutient la vocation des innovateurs qu’il forme et les accompagne dans le développement de leur projet. Sa mission est de porter et revendiquer l’innovation - de produire, mobiliser les connaissances et les méthodes pour l’Action - de permettre aux potentiels - aussi bien individuels qu’économiques - de se révéler, de s’exprimer, de se réaliser. Se développer avec ambition, efficacité et impact ! www.hec.edu/innovation-entrepreneurship-center

