Drame au Togo

5 Français en mission humanitaire tués dans un accident

8 autres passagers blessés




Cinq (05) Français ont perdu la vie, mardi 21 octobre 2025, dans un grave accident de la route au Togo. Huit (08) autres ont été blessés. Le groupe participait à une mission humanitaire à Natitingou, au Bénin.

05 morts et 8 blessés, tous de nationalité française. C’est le bilan d’un accident de la route survenu au Togo le 21 octobre 2025.

Les victimes, toutes membres du Lions Club, se rendaient du Togo vers le Bénin pour inaugurer une maternité financée à Tchantangou, commune de Natitingou et portée par l’association depuis plus de dix ans. Selon un responsable, le projet représentait « l’aboutissement d’un long engagement collectif ».

D’après un communiqué du gouvernement togolais, le drame s’est produit à Yomaboua, dans le centre du pays. L’éclatement du pneu avant du minibus transportant les humanitaires aurait provoqué la perte de contrôle du véhicule, qui a terminé sa course sous un pont.

Les autorités rappellent que l’accident est survenu en pleine saison pluvieuse, période où les routes sont particulièrement dangereuses. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de du drame.

Trois des bénévoles décédés étaient originaires de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Ils avaient entre 70 et 75 ans.

Deux autres appartenaient aux clubs du Pays de la Sainte-Baume et de Valenciennes.

M. M.

23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




