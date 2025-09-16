5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés

Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 personnes dont un pasteur ont été libérées à Kalalé, commune située dans le département du Borgou.

Joie et soulagement pour des familles à Dangazi, une localité située à une dizaine de kilomètres de Kalalé, commune du département du Borgou, et à 163 km de Parakou. Un pasteur et 4 de ses fidèles en captivité depuis juillet dernier ont été libérés en fin de semaine écoulée. Leur libération selon des sources concordantes, aurait été rendue possible grâce aux négociations d’un intervenant local avec les ravisseurs. Pour l’heure, aucune réaction officielle des autorités béninoises sur la libération de ces citoyens.

Mercredi 10 septembre dernier, des assaillants ont attaqué le commissariat de Kalalé, et procédé à l’enlèvement des civils dont des membres du personnel soignant de l’hôpital. L’opération de poursuite engagée par l’armée béninoise a permis de neutraliser plusieurs assaillants. Des corps sans vie de terroristes ont été découverts dimanche 14 septembre.

Les éléments de l’armée béninoise en poste dans la région septentrionale du pays dans le cadre de l’opération Mirador veillent à la sécurité des citoyens et à l’éradication des assauts de groupes terroristes.

F. A. A.

16 septembre 2025 par ,