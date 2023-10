497 candidatures enregistrées au fichier national de nomination de cadres

Le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres, mercredi 18 octobre 2023, les résultats du test et des entretiens individuels organisés dans le cadre de la quatrième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

497 candidatures ont été enregistrées dans le cadre de la quatrième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

Selon des chiffres présentés au Conseil des ministres, mercredi 18 octobre 2023, sur les 497 candidats, 317 se sont inscrits pour le poste de Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF) et 180 ont postulé pour celui de Spécialiste des Marchés Publics (SMP).

« Le nombre de candidats ayant effectivement composé est de 465 dont 294 pour le poste de DPAF et 171 pour le poste de SMP. Si pour les campagnes précédentes, la procédure de présélection avant l’enquête de moralité consistait en un test psychotechnique suivi d’entretiens individuels, la présente campagne a fait précéder les entretiens individuels d’une épreuve écrite couplée d’un test psychotechnique dans le but d’améliorer le processus », a indiqué le Conseil des ministres.

Selon le rapport présenté en Conseil des ministres, la moyenne retenue pour l’éligibilité à la phase d’enquête de moralité est de 65/100 soit 13/20.

« A l’issue des résultats, 189 candidats sont qualifiés pour y être soumis à raison de 74 pour le poste de DPAF et 115 pour celui de SMP ».

Le Conseil a pris acte du rapport et autorisé la poursuite du processus par l’enquête de moralité, à la diligence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, en vue des résultats définitifs.

