49 ouvrages d’eau potable réceptionnés au 1er semestre

Au titre du 1er semestre de l’année 2023, l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural a procédé à la réception provisoire d’un total de quarante-neuf (49) ouvrages d’AEP.

De nouveaux ouvrages d’approvisionnement en eau potable ( AEP) achevés au cours du premier semestre de l’année 2023 sur le portefeuille de programme d’investissements de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR). Elle a réceptionné provisoirement au total 49 ouvrages d’AEP (Approvisionnement en Eau Potable) dont deux (02) SAEPmV (Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi Villages). « La mise en service de ces ouvrages permettra de donner de l’eau potable à terme (horizon 2040), à environ 52 000 personnes, à travers 59 nouveaux points d’eau potable répartis dans 16 Villages de 02 arrondissements dans deux Communes (Djakotomey et Agbangnizoun) dans les départements du Couffo et du Zou », informe le rapport semestriel de suivi du patrimoine et des performances du service public de l’eau potable en milieu rural au Bénin de la période de Janvier à Juin 2023.

Au titre des 49 ouvrages, il y a 29 PEA (Poste d’Eau Autonome) solaires de type démontable et 18 extensions sur réseaux d’AEVs (adduction d’eau Villageoise), réceptionnés dans les départements des Collines, du Couffo, du Mono, du Plateau et du Zou, dans le cadre de la première phase du Projet Eau Potable pour Ecoles à Cantine (PEPEC). Avec les 49 nouveaux ouvrages réceptionnés, le patrimoine hydraulique rural d’AEP compte désormais 979 systèmes d’AEP.

L’ANAEPMR a aussi constaté au cours du 1er semestre 2023, l’achèvement de 02 nouveaux ouvrages d’AEP dans les départements du Couffo et du Zou. Il s’agit des SAEPmV de l’arrondissement de Houegamey dans la Commune de Djakotomey, et de l’arrondissement de Kpota dans la Commune de Agbangnizoun. « Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du Projet d’Amélioration des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable de 24 villages (PASAEP-24) financé par le Budget National », renseigne la même source.

