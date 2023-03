4600 places accordées aux pèlerins béninois

L’Arabie Saoudite a accordé 4600 places aux pèlerins béninois pour le compte du pèlerinage à la Mecque, édition 2023. L’annonce a été faite ce mercredi 15 mars 2023 par le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci à l’occasion du lancement des formalités.

L’édition 2023 du Hadj aura lieu du 26 juin au 1er juillet. Pour le compte de cette année, 4600 places sont accordées aux pèlerins béninois par l’Arabie Saoudite contre 2083 en 2022. Les frais de participation par pèlerin s’élèvent à 3.500.000 FCFA contre 3.400.000 FCFA en 2022. Le montant couvre principalement les frais de transport par avion, le transport interurbain, l’hébergement, la restauration, le visa, l’assurance ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Aurelien Agbénonci a justifié la hausse du prix de cette année par « certaines contraintes et notamment le souci d’améliorer davantage les conditions de participation des fidèles musulmans béninois au pèlerinage à La Mecque.

Les candidats doivent se rapprocher des vingt-sept (27) sociétés agréées par le gouvernement, dont la liste est accessible sur le site web du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, via le lien https://diplomatie.gouv.bj/societes-agrees-hadj/, en vue d’accomplir les formalités y afférentes. La date de clôture des inscriptions sur la plateforme informatique est fixée au 18 mai 2023. Les sociétés agréées désireuses de souscrire aux services personnalisés sont priées de se rapprocher de l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO), au plus tard le 15 mai 2023.

A.A.A

16 mars 2023 par ,