450 Smartphones distribués grâce au programme ‘’A Points’’ de Moov Money

Le programme ‘’A Points’’ initié par Moov Africa en cette période de fin d’année pour le bonheur des abonnés a connu son épilogue ce vendredi 22 décembre 2023. Les derniers gagnants ont reçu leurs lots au cours d’une cérémonie qui a eu pour cadre, la direction générale de Moov Africa à Cotonou.

Clap de fin pour le Programme ‘’A Points’’ de Moov Africa. A travers ce programme, le réseau de téléphonie mobile grâce au service Moov Money, a distribué 450 Smartphones à ses abonnés, à raison de 10 Smartphones chaque jour, soit 01 Smartphone chaque heure, de 8h à 18h. Les derniers gagnants ont reçu leurs lots dans l’après-midi de ce vendredi 22 décembre 2023 à la direction générale de Moov Africa.

Les 450 Smartphones distribués dans les délais impartis selon Karelle KIKISSAGBE, responsable relations clients de Moov Money, est la preuve que le réseau GSM a beaucoup de clients qui utilisent au quotidien, les services Moov Money pour leurs transactions. Le service réserve encore plus de surprises aux abonnés, a-t-elle annoncé exhortant les clients à rester connectés Moov Money.

Le programme ‘’A Points’’ de Moov Money a démarré depuis le 1er novembre 2023 dans le but d’animer cette période des fêtes de fin d’année. Le réseau GSM à travers ce programme entend réitérer son engagement à être plus proche de ses abonnés. Le principe du jeu consiste à engranger le maximum de points en utilisant le service Moov Money pour le paiement des achats dans les boutiques, supermarchés, restaurants, pharmacies, etc.

Des heureux gagnants ont exprimé leur satisfaction

Raymond MONTCHO, agent à la municipalité de Cotonou a pensé à une manœuvre de cybercriminels dès qu’il a reçu le coup de file de Moov Africa, l’invitant à venir chercher son Smartphone. Loin de là, il venait de gagner un cadeau grâce au programme ‘’A Points’’.

Très comblé de joie, l’heureux gagnant a prié le Seigneur qu’Il bénisse le réseau GSM et le prospère. Il a invité tous ceux qui n’ont pas encore rejoint la grande famille Moov Africa, à le faire. « C’est très avantageux selon mes calculs », a-t-il confié.

Romance AHOUANDJINOU, revendeuse de gaz domestique à Akpakpa, utilise souvent Moov Money pour ses transactions. Comme Raymond, elle n’y croyait pas. Avant de venir à la direction générale de Moov Africa pour retirer son cadeau, elle informe avoir d’abord appelé le 3334, et c’est quand l’agent Moov l’a rassurée, qu’elle a pu faire le déplacement. C’est avec beaucoup de joie qu’elle est repartie fière du Smartphone gagné à la veille du nouvel an.

Aurelle ASSOGBA, épouse de SOUZA est comptable dans une société. Très habituée à utiliser les services de Moov Africa, elle assure que c’est le « meilleur réseau ». « Même pour les anniversaires, Moov fait des surprises », a-t-elle témoigné formulant des vœux de succès à l’entreprise.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

