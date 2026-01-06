45 terroristes neutralisés,7suspects remis à la justice

Les Forces armées béninoises (Fab) montent en puissance dans la lutte contre la menace terroriste au nord du Bénin. De sources concordantes, on apprend que entre octobre et décembre 2025, l’armée béninoise a neutralisé 45 terroristes. Sept (7) suspects ont été interpellés et remis à la justice. Dans leur mission, une quantité impressionnante de matériels composés de motos, des bidons d’essence, de pirogues, de radeaux, de panneaux solaires, de stock médical, de treillis ont été saisis. De même, les Fab ont récupéré des armes de guerre notamment des mitrailleuses PKM, des fusils d’assaut AK, des pistolets automatiques, des chargeurs et munitions.

Les Forces armées béninoises ne comptent pas baisser la garde face à l’affaiblissement de l’ennemi.

6 janvier 2026 par