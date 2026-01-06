mercredi, 7 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Lutte l’insécurité

45 terroristes neutralisés,7suspects remis à la justice




Les Forces armées béninoises (Fab) montent en puissance dans la lutte contre la menace terroriste au nord du Bénin. De sources concordantes, on apprend que entre octobre et décembre 2025, l’armée béninoise a neutralisé 45 terroristes. Sept (7) suspects ont été interpellés et remis à la justice. Dans leur mission, une quantité impressionnante de matériels composés de motos, des bidons d’essence, de pirogues, de radeaux, de panneaux solaires, de stock médical, de treillis ont été saisis. De même, les Fab ont récupéré des armes de guerre notamment des mitrailleuses PKM, des fusils d’assaut AK, des pistolets automatiques, des chargeurs et munitions.
Les Forces armées béninoises ne comptent pas baisser la garde face à l’affaiblissement de l’ennemi.

6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




De jeunes arrêté pour vol de moto


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Le DD Police Républicaine Borgou relevé de ses fonctions pour bavure


4 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été (…)
3 individus arrêtés avec du chanvre indien dans un couvent


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 (…)
25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à (…)
2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une (…)
2 hommes arrêtés pour vente frauduleuse d’un champ d’ananas


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans (…)
Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté


25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré (…)
Un employé arrêté en tentant de revendre la moto de son patron


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre (…)
Un tricycle abandonné avec 321 kg de faux médicaments


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)
Des pétards saisis, un suspect arrêté


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la (…)
Voici comment le Bénin a traqué et localisé Pascal Tigri


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de dix jours après l’échec du coup d’Etat du 7 décembre contre le (…)
Le jeu trouble de certains voisins du Bénin


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Quelques jours après la tentative de coup d’Etat avortée dans la (…)
La cryptomonnaie au cœur d’un colloque scientifique entre (…)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)
Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Une trentaine de suspects devant la CRIET


15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi (…)
La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme (…)
