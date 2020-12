45 ‘’secrétaires bureautiques’’ sur le marché de l’emploi

Le Centre de Formation en Informatique et en Techniques de Gestion Documentaire du Ministère du Plan et du Développement a procédé, samedi 19 décembre 2020, à la remise de diplômes aux apprenants de sa 47ème promotion. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur du cabinet, du secrétaire général du Ministère du plan et d’un parterre d’invités.

La 47ème promotion du Centre de Formation en Informatique et en Techniques de Gestion Documentaire du Ministère du Plan et du Développement est sortie le 8 décembre 2020 après douze (12) mois de cours dont trois (03) en stage pratique au sein des ministères.

Présentant les résultats des contrôles continus, le chef du centre de formation a fait savoir qu’il s’agit d’une promotion exceptionnelle. « Contrairement aux promotions précédentes, aucun apprenant de la 47ème n’a subi les épreuves de la seconde session. Mieux, elle s’est illustrée par deux apprenants ayant obtenu une moyenne supérieure à 18 sur 20 avec la mention ‘’Excellent’’ », a indiqué Anice Houénou, chef du centre de Formation en Informatique et en Techniques de Gestion Documentaire du Ministère du Plan et du Développement.

Selon les statistiques, il a été enregistré 2 mentions ‘’Excellent’’ soit 5%, 18 mentions ‘’Très bien’’ soit 40%, 19 mentions ‘’Bien’’ soit 42% et 6 mentions ‘’Assez-bien’’ soit 13%. « Un résultat très satisfaisant », selon Armelle Coralie Ahamide, secrétaire général du Ministère du Plan et du Développement. A l’en croire, ce niveau a été atteint grâce à l’assiduité des apprenants et à la qualité des enseignements. « Conduite par un collège d’enseignants chevronnés, très expérimentés et à l’écoute des apprenants, cette formation a la particularité d’offrir aux récipiendaires (…) l’accès direct aux concours de recrutement dans la fonction publique », a expliqué la Sgm. « Vous avez ce qu’il faut pour être les meilleurs sur le marché », a indiqué aux récipiendaires Sakinatou Bello, directrice de cabinet et représentant le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. « Ce n’est pas la fin, c’est le début sur le chemin de la compétence (…). J’ai la conviction que vous allez y parvenir en étant des ressources humaines très compétentes », a ajouté la Dac.

Pour Wisland Avossè, porte-parole des lauréats, le parchemin constitue une valeur ajoutée aussi pour les bénéficiaires que pour le centre de formation.

Au total, cinquante-trois (53) apprenants se sont inscrits au titre de l’année 2020 mais huit (08) ont abandonné pour diverses raisons. Tous les 45 ont suivi les cours avec un taux de réussite de 100%.

