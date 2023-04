45 étudiants certifiés aux formations en digital de MTN

Les (45) quarante-cinq premiers étudiants qui ont suivi avec succès les modules « découvre ton talent numérique » et « passe en mode innovation » du programme TITA Digital Skills lancé le 29 novembre 2022 par la Fondation MTN ont reçu, jeudi 06 avril 2023, leurs Certificats.

Quatre mois après son lancement, le programme TITA Digital Skills de la Fondation MTN en lien avec les ambitions du gouvernement de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest a livré ses premiers bénéficiaires. Les Certificats ont été remis aux (45) quarante-cinq premiers étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) qui ont suivi avec succès les modules « découvre ton talent numérique » et « passe en mode innovation » du programme lors d’une cérémonie de remise organisée, jeudi 06 avril 2023, à l’amphithéâtre Idriss Déby de l’UAC.

Les bénéficiaires ont été initiés et formés à divers domaines de la technologie numérique, notamment l’intelligence artificielle, l’innovation et le codage. La Directrice générale de MTN Bénin a félicité les 45 étudiants d’avoir tenu le pari.

Lauréate du Projet TITA, Marina Kelly Tonoukouin est « fière » d’avoir été sélectionnée et formée dans le cadre du projet.

« Nous espérons vraiment que TITA vous aura fourni une base solide sur laquelle vous pourrez construire votre carrière en toute confiance. Alors que vous vous aventurez dans le monde du travail, je me dois de vous exhorter à utiliser les compétences que vous avez acquises pour apporter des contributions positives à la société et devenir des champions de l’innovation numérique », a exhorté Uche Ofodile, Directrice générale de MTN Bénin. Pour les stimuler davantage, la DG MTN a annoncé que les six (06) meilleurs d’entre les 45 étudiants formés bénéficieront d’une bourse afin de poursuivre la formation avec TITA, à un niveau supérieur et dans un module de leur choix.

Le vice-recteur en charge des affaires académiques, représentant le recteur de l’UAC, Yélindo Patrick Houessou a remercié la fondation MTN qui a permis à des jeunes en fin de formation de Licence et des jeunes fraîchement diplômés d’être formés sur des compétences numériques clés. Il a fait savoir que la formation en « compétences numériques peut ouvrir de nouvelles portes pour les diplômés de l’Université » et « garantir un avenir prospère tant pour les bénéficiaires que pour les entreprises opérant dans notre pays et même au-delà de nos frontières ».

A l’occasion de la remise des Certificats, les bénéficiaires du Programme TITA ont présenté leurs projets, des applications mobiles, qui apportent des réponses aux problèmes de leur communauté.

15 ans de présence et d’actions au Bénin

Outre le programme TITA qui constitue l’une de ses actions phares, la Fondation MTN qui célèbre ses 15 ans cette année a mené plusieurs autres actions au Bénin. Pendant ces 15 dernières années, ce sont plus de 150 projets qui ont été exécutés et près de 300 ONG et associations locales et internationales qui ont reçu divers soutiens. « Nous avons à notre modeste niveau, impacté nos compatriotes en aidant entre autres à la construction d’écoles, de cantines scolaires, de centres de santé ou de points d’accès à l’eau potable ou en supportant le gouvernement pendant les périodes difficiles comme c’était le cas récemment avec la pandémie de la COVID 19 », a indiqué la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile.

Josué Azandégbé, directeur adjoint de cabinet du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représentant la ministre, a remercié MTN Bénin pour ces initiatives en faveur de la formation du le devenir des apprenants béninois.

Le projet TITA Digital Skills pensé et financé par la Fondation MTN est une série de cours pratiques, courts et certifiants visant à combler le manque de compétences clés dans le domaine du numérique et à renforcer les compétences professionnelles des jeunes béninois, hommes et femmes, afin de faciliter leur insertion professionnelle dans les métiers du présent et de l’avenir. Le projet mis en œuvre en partenariat avec Digital Valley et l’Université d’Abomey Calavi est prévu pour durer 5 ans. Selon la DG MTN Bénin TITA Digital Skills est en droite ligne avec la conviction profonde de MTN que chaque béninois mérite les avantages d’une vie moderne et connectée.

Marc MENSAH

QUELQUES IMAGES

