45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ édition du Salon « Mise sur moi » au Centre Eya à Cotonou, un événement consacré à la valorisation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales.‎

‎Quarante-cinq (45) PME, actives dans des secteurs variés et essentiels ont exposé, mercredi 17 décembre 2025 au Salon « Mise sur moi ». Espace d’échanges directs entre entrepreneurs, institutions et partenaires du secteur privé, le salon a mis en avant l’innovation et le savoir-faire béninois.

‎A l’ouverture du salon au Centre Eya à Cotonou, le Directeur des Opérations de la CCI Bénin, Bello Camarou, est revenu sur la vision de l’institution consulaire pour la période 2025-2030.

Il a souligné la volonté de « lever les points critiques » qui freinent le développement des entreprises, en mobilisant aussi bien les ressources propres de la Chambre que celles de ses partenaires. Cette vision repose sur le renforcement des capacités, la qualification des entreprises et leur connexion aux opportunités de marché. Elle s’articule autour de cinq programmes clés : croissance, talents, accès au marché, infrastructures et performance. L’initiative « Mise sur moi » en constitue un axe central, avec pour ambition de positionner durablement les entreprises béninoises aux niveaux national et international.

‎Consultant externe de l’unité de programme CCI Croissance, Imeldus Turibis Nvekounou a expliqué l’esprit de cette initiative. « Soutenir une PME, ce n’est pas attendre qu’elle soit parfaite, mais décider de l’accompagner dans son parcours », a-t-il déclaré, évoquant les difficultés récurrentes d’accès au financement. Face à ce constat, « Mise sur moi » propose une approche alternative fondée sur la collaboration entre acteurs économiques. « Il s’agit de mettre des réseaux de distribution, des compétences ou de la visibilité au service des PME », a-t-il précisé, appelant chacun à miser concrètement sur une entreprise locale.

‎Le Secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, a insisté sur la dimension opérationnelle du salon. Selon lui, « ce n’est pas une question d’argent », mais de capacité à ouvrir des portes, créer des contacts et accélérer les parcours entrepreneuriaux.

‎Pour Narcisse Zola, élu référent de l’Unité de Programme Croissance, l’enjeu est structurel. « Le tissu économique d’un pays ne repose pas uniquement sur les grandes entreprises, mais aussi sur les PME et les micro-entreprises », a-t-il rappelé, soulignant l’importance de la coopération entre acteurs du secteur privé. « Les PME n’ont pas besoin de compassion. Elles ont besoin de collaboration », a-t-il indiqué.

‎A cette 2è édition du Salon « Mise sur moi », des ‘’deals rooms’’ ont été mis en place pour permettre la mise en relation entre les PME et les acteurs institutionnels.

