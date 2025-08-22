43 morts confirmés, 9 survivants dans l’accident du bus STM

Le bilan humain de l’accident de bus immergé dans le fleuve Ouémé à hauteur de Thio fait 43 morts, 09 rescapés sauvés des eaux.

Officiellement 43 personnes ont péri dans l’accident de bus de la compagnie STM tombé, dimanche 16 août, dans le fleuve Ouémé à Thio, dans la commune de Glazoué.

09 passagers ont survécu à l’accident. Ils sont hospitalisés à Savè dans un état jugé stable.

Six nationalités (Niger, Togo, Bénin, Tchad, Ghana et Allemagne) sont touchées par l’accident, selon l’Agence Nationale de Protection Civile. Le Niger est particulièrement affecté avec 35 victimes.

Les corps des victimes ont été inhumés à Glazoué. 26 corps ont été enterrés mardi 19 août, et 10 autres le lendemain.

Le bus transportait initialement 54 passagers, dont 02 sont descendus à Bohicon avant le drame. Il y avait donc 52 personnes à bord au moment de l’accident.

Les opérations de secours ont mobilisé des équipes de protection civile, de médecins et des pêcheurs de la commune de Savè.

Les causes de l’accident survenu après 00 heures ne sont pas encore élucidées. Le chauffeur et le convoyeur du bus font partie des personnes décédés.

Le ministère nigérien des Affaires étrangères, a au nom du gouvernement, exprimé ses condoléances aux familles, jeudi 21 août. Il a souhaité également un prompt rétablissement aux blessés et ouvert un registre de condoléances à son ambassade à Cotonou.

Le gouvernement du Niger a aussi adressé une motion de remerciements aux autorités béninoises pour leur solidarité.

M. M.

22 août 2025 par ,