43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) de Damé, dans la commune de Toffo, a été provisoirement réceptionné les 19 et 20 novembre par l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR).

Le système de Damé impressionne par sa capacité. Il comprend un château d’eau de 100 m³ à 18 m de hauteur, une bâche de 400 m³ et une station de pompage de 45 m³/h. Une seconde pompe peut fournir 30 m³/h. Huit kilomètres de lignes électriques ont été posés, deux transformateurs installés et un groupe électrogène de 20 kVA mis en place. Le réseau de distribution s’étend sur 45 km et dessert 40 bornes fontaines dans quatre villages.

Au total, environ 43.000 habitants accèdent désormais à une eau traitée et distribuée sous pression constante. Un pas supplémentaire vers l’objectif national d’accès universel à l’eau potable avant 2030.

Très ému, le chef de l’arrondissement, Lohou Assogba Antoine, a salué un « travail remarquable ». « Je félicite le gouvernement du président Patrice Talon pour cette vision courageuse », a-t-il déclaré. Il a appelé à étendre les efforts aux autres localités encore dépourvues d’un accès durable.

La mission marque la dernière étape après les constats techniques menés avec l’entreprise et le maître d’œuvre.

Une commission élargie a inspecté l’ensemble du chantier. Elle réunissait des responsables de l’ANAEPMR, des bureaux de contrôle, des représentants des finances publiques, des autorités locales et de l’opérateur fermier. Après une visite détaillée, la commission a validé la conformité de l’ouvrage. Elle a salué un travail « rigoureux » et un respect « scrupuleux » du cahier des charges.

Avec cette réception provisoire, Damé entre dans une nouvelle phase où l’eau potable cesse d’être un défi quotidien.

M. M.

26 novembre 2025