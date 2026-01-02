dimanche, 4 janvier 2026 -

Lutte contre les faux médicaments à Pehunco

426 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis




Le commissariat de l’arrondissement de Péhunco a procédé, le mercredi 31 décembre 2025, à la saisie de 426 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits à Tokoro.

Des réseaux de trafiquants de faux médicaments continuent d’opérer au Bénin. Une intervention de la Police a permis de mettre la main sur une quantité non négligeable de médicaments contrefaits à Tokoro, dans la commune de Ouassa Pehunco, département de l’Atacora.
Selon la Police, 426 Kg de faux médicaments conditionnés dans plusieurs dizaines de cartons, ont été découverts au cours de l’opération dans une concession du village. Ces produits selon la mise en cause, ont été introduits dans la localité à partir d’un pays voisin, puis transportés à l’aide de motocyclettes.
Interpellée et placée en garde à vue, la personne mise en cause sera présentée à la Brigade économique et financière (BEF) pour répondre de ses actes.

F. A. A.

2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




