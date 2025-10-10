vendredi, 10 octobre 2025 -

455 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Fonds de développement des arts et de la culture

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC




La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) a eu lieu ce jeudi 9 octobre 2025 au siège de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC). Cette initiative à s’inscrit dans le cadre du 1er appel à projet lancé par l’ADAC depuis octobre 2024.

« Aujourd’hui, nous célébrons cette première étape significative du FDAC. Ce sont 42 projets lauréats qui se voient attribuer plus 823 millions de FCFA. C’est un véritable coup d’accélérateur pour la création béninoise », a affirmé Wiliam Codjo, directeur général de l’ADAC.
Lancé officiellement le 14 octobre 2024, le tout premier Appel à Projets a suscité un engouement exceptionnel avec 763 candidatures reçues. À la suite d’une tournée nationale de vulgarisation menée par l’ADAC pour garantir une information équitable, le processus d’évaluation a abouti à la publication des résultats définitifs le 5 septembre 2025. Géré par l’ADAC, le fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) se concrétise avec l’annonce de 42 projets bénéficiant d’une subvention totale de 823 075 945 FCFA. Les disciplines concernées sont : Arts vivants, Arts visuels, Cinéma et Littérature. Ces 42 projets lauréats comprennent six filières : Livre (5), Théâtre (6), Musique (7), danse (5) Arts visuels (10) et Cinéma et audiovisuel (9). « Le FDAC, logé au sein de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, n’est pas un simple instrument de financement. Il est le visage concret d’une vision nationale : celle d’un Bénin qui croit en sa jeunesse, qui investit dans son talent, et qui reconnaît dans chaque artiste et professionnel de la culture, un acteur du changement social et économique  », a expliqué la Directrice adjointe de cabinet de Jean-Michel Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En effet, cette initiative a été mise en place pour soutenir et contribuer à la promotion des acteurs des industries culturelles et créatives du Bénin. Elle a pour objectif d’appuyer financièrement la création, la production, et la diffusion artistique et culturelle, de soutenir la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives, et d’accompagner les porteurs de projets pour valoriser les potentialités locales. Le directeur général de l’ADAC a rappelé aux lauréats que ce financement n’est pas un don, c’est plutôt un contrat de performance avec le peuple béninois. Il les a enfin encouragés à faire preuve de professionnalisme et de créativité sans limite dans la réalisation afin d’être à la hauteur d’une telle chance pour faire rayonner un Bénin créatif, audacieux et universel.
Marina HOUENOU(Stag.)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Lire la suite

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi (…)
Lire la suite

L’entrée de Ouidah change de visage


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». (…)
Lire la suite

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
Lire la suite

Le cinéma africain sous les projecteurs à Cotonou


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo) a (…)
Lire la suite

2 Unités spéciales pour sécuriser biens culturels et sites balnéaires


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à (…)
Lire la suite

Le Bénin brille à la New York Fashion Week


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La mode béninoise a franchi un cap important en s’invitant sur l’une (…)
Lire la suite

Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays


22 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité (…)
Lire la suite

Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025


11 septembre 2025 par La Rédaction
Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait (…)
Lire la suite

Moov Africa et la Fondation Eya relancent leur partenariat sur WeLovEya


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Moov Africa Bénin et la Fondation Eya renforcent leur collaboration (…)
Lire la suite

Le Bénin rayonne à Osaka 2025


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a (…)
Lire la suite

Le Bénin, terre d’accueil et de mémoire des afrodescendants


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite (…)
Lire la suite

Dans les obsessions de Kossi Assou, la matière devient mémoire


22 août 2025 par La Rédaction
Le Musée d’art contemporain KIJAIN de Lomé accueille, du 8 août 2025 au (…)
Lire la suite

Ciara découvre la cité historique de Ouidah


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arrivée au Bénin vendredi 25 juillet 2025, dans le cadre d’une visite, (…)
Lire la suite

Lancement officiel du FIZ ce samedi à Parakou


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie officielle de la 5ᵉ édition du Festival International (…)
Lire la suite

Abimbola lance la 7e édition du Mois de la Mode


24 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires