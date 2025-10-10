42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC

La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) a eu lieu ce jeudi 9 octobre 2025 au siège de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC). Cette initiative à s’inscrit dans le cadre du 1er appel à projet lancé par l’ADAC depuis octobre 2024.

« Aujourd’hui, nous célébrons cette première étape significative du FDAC. Ce sont 42 projets lauréats qui se voient attribuer plus 823 millions de FCFA. C’est un véritable coup d’accélérateur pour la création béninoise », a affirmé Wiliam Codjo, directeur général de l’ADAC.

Lancé officiellement le 14 octobre 2024, le tout premier Appel à Projets a suscité un engouement exceptionnel avec 763 candidatures reçues. À la suite d’une tournée nationale de vulgarisation menée par l’ADAC pour garantir une information équitable, le processus d’évaluation a abouti à la publication des résultats définitifs le 5 septembre 2025. Géré par l’ADAC, le fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) se concrétise avec l’annonce de 42 projets bénéficiant d’une subvention totale de 823 075 945 FCFA. Les disciplines concernées sont : Arts vivants, Arts visuels, Cinéma et Littérature. Ces 42 projets lauréats comprennent six filières : Livre (5), Théâtre (6), Musique (7), danse (5) Arts visuels (10) et Cinéma et audiovisuel (9). « Le FDAC, logé au sein de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, n’est pas un simple instrument de financement. Il est le visage concret d’une vision nationale : celle d’un Bénin qui croit en sa jeunesse, qui investit dans son talent, et qui reconnaît dans chaque artiste et professionnel de la culture, un acteur du changement social et économique », a expliqué la Directrice adjointe de cabinet de Jean-Michel Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En effet, cette initiative a été mise en place pour soutenir et contribuer à la promotion des acteurs des industries culturelles et créatives du Bénin. Elle a pour objectif d’appuyer financièrement la création, la production, et la diffusion artistique et culturelle, de soutenir la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives, et d’accompagner les porteurs de projets pour valoriser les potentialités locales. Le directeur général de l’ADAC a rappelé aux lauréats que ce financement n’est pas un don, c’est plutôt un contrat de performance avec le peuple béninois. Il les a enfin encouragés à faire preuve de professionnalisme et de créativité sans limite dans la réalisation afin d’être à la hauteur d’une telle chance pour faire rayonner un Bénin créatif, audacieux et universel.

Marina HOUENOU

