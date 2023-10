42 artistes-peintres béninois invités en Martinique

Une grande exposition d’art contemporain béninois est prévue du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024 à la Fondation Clément en Martinique.

Le gouvernement du président Patrice Talon continue de révéler le Bénin dans le secteur de l’art. En Martinique notamment à la Fondation Clément, une grande exposition d’art contemporain béninois est prévue du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024. Intitulée "Révélation", l’exposition est organisée en partenariat avec l’Agence de développement des arts et de la culture du Bénin (Adac).

Selon Jeune Afrique, 42 artistes béninois prendront part à l’exposition. Il s’agit entre autres de Romuald Hazoumé, Kifouli Dossou, Dominique Zinkpé, Roméo Mivekannin, Meschac Gaba, Dimitri Fagbohoun et Didier Viodé. Ils exposeront une centaine d’œuvres (sculptures, installations, vidéos, dessins et autres).

À travers cette exposition, l’objectif selon la même source, est de « renforcer la volonté de rencontres artistiques entre les scènes caribéennes et africaines ».

Le Chef de l’Etat Patrice Talon pourrait se rendre en Martinique à l’occasion de cet événement.

A.A.A

8 octobre 2023 par ,