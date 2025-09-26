415 ha de kaolin à exploiter à Kétou

Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la société Afrikan Ceramics Mining (ACM) S.A.R.L le 3 septembre dernier. Le site concerné se situe dans l’arrondissement de Kpankou, commune de Kétou, dans le département du Plateau.

Le site couvre une superficie de 415 hectares, 71 ares et 78 centiares, selon le décret N°2025-523 du 3 septembre 2025, signé par le président Patrice Talon, ainsi que par les ministres José Tonato (Mines) et Romuald Wadagni (Finances).

Il est délimité par cinq points géographiques définis par leurs coordonnées.

L’autorisation d’exploitation est délivrée à la société Afrikan Ceramics Mining S.A.R.L pour une durée de vingt (20) ans, à compter de la notification du décret.

Cette autorisation repose sur la convention minière n°2025/001/MEEM/SP, signée le 28 février 2025 entre l’État béninois et la société ACM.

Le kaolin est une argile blanche prisée dans les industries de la céramique, du papier, et des cosmétiques. Sa valorisation locale est un enjeu pour le développement industriel du Bénin.

Voici les coordonnées du site

