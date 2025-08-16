40 colis de chanvre indien interceptés à Illara

Le Commissariat frontalier d’Illara a intercepté, mardi 12 août 2025, un motocycliste transportant une importante cargaison de chanvre indien.

Une patrouille de routine de la police a repéré, mardi 12 août 2025, vers 18 heures, deux individus suspects près d’une motocyclette à Illara.

À la vue des agents, l’un des hommes a pris la fuite avec un sac. Mais le motocycliste a été appréhendé.

À l’ouverture du sac abandonné, les policiers ont découvert quarante colis emballés dans des sachets jaunes. Ils contenaient du chanvre indien.

Le suspect, ainsi que les produits saisis, ont été transférés au Commissariat frontalier d’Illara.

Selon la Police, le dossier a été confié à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues (OCERTID) pour enquête. Les investigations devraient permettre de remonter aux réseaux impliqués et de retrouver les complices en fuite.

