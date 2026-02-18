40 centres et garderies agréés par l’État

Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de l’État. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 18 février 2026 à Cotonou en présence de la directrice adjointe de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Agnès Oladoun Badou Savi.

Le gouvernement béninois renforce la protection de l’enfant au Bénin à travers la délivrance des agréments à des centres d’accueil et garderies d’enfants. Ils sont au nombre de 40 dont 31 centres d’accueil et 9 garderies retenus sur un total de 54 dossiers étudiés. Selon la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Agnès Oladoun Badou Savi la sélection s’est déroulée à travers un processus rigoureux mené par le Comité national d’étude des dossiers de demande d’agrément. Il comprend l’examen des dossiers, des descentes sur le terrain pour vérifier les infrastructures et les conditions de fonctionnement, et des sessions de délibération.

Au nom des récipiendaires, Hermann Hessou a salué les efforts du ministère et du gouvernement béninois. À travers la délivrance de ces agréments, le gouvernement met en œuvre sa politique de protection de l’enfance au Bénin tout en veillant à ce que les structures d’accueil respectent les normes requises et contribuent efficacement au développement et au bien-être des enfants.

