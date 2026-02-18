mercredi, 18 février 2026 -

643 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Protection des enfants au Bénin

40 centres et garderies agréés par l’État




Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de l’État. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 18 février 2026 à Cotonou en présence de la directrice adjointe de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Agnès Oladoun Badou Savi.

Le gouvernement béninois renforce la protection de l’enfant au Bénin à travers la délivrance des agréments à des centres d’accueil et garderies d’enfants. Ils sont au nombre de 40 dont 31 centres d’accueil et 9 garderies retenus sur un total de 54 dossiers étudiés. Selon la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Agnès Oladoun Badou Savi la sélection s’est déroulée à travers un processus rigoureux mené par le Comité national d’étude des dossiers de demande d’agrément. Il comprend l’examen des dossiers, des descentes sur le terrain pour vérifier les infrastructures et les conditions de fonctionnement, et des sessions de délibération.

Au nom des récipiendaires, Hermann Hessou a salué les efforts du ministère et du gouvernement béninois. À travers la délivrance de ces agréments, le gouvernement met en œuvre sa politique de protection de l’enfance au Bénin tout en veillant à ce que les structures d’accueil respectent les normes requises et contribuent efficacement au développement et au bien-être des enfants.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 18 FÉVR. 2026


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite

Aimée Azon Aboudou, Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page (…)
Lire la suite

Programme de passation de charges entre maires sortants et entrants


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le département de l’Atlantique, la cérémonie de passation de (…)
Lire la suite

Le nouveau maire d’Abomey prend service ce jeudi


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant Antoine (…)
Lire la suite

4 femmes sur 77 maires au Bénin


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin a enregistré ces dernières années des avancées notables en (…)
Lire la suite

Amoussou Laurent Kolawolé à la tête d’Adja-Ouèrè


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil communal Amoussou Laurent Kolawolé a été officiellement (…)
Lire la suite

Alexis Félix Oniyogou prend les rênes de Sakété


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La commune de Sakété a officiellement un nouveau maire. À l’issue de la (…)
Lire la suite

Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National (…)
Lire la suite

Hyacinthe Jesugnon Agon, nouveau maire de Dangbo


15 février 2026 par Marc Mensah
La commune de Dangbo dispose d’un nouvel exécutif communal depuis (…)
Lire la suite

Ludovic Nambi prend la tête de la mairie de Boukoumbé


15 février 2026 par Marc Mensah
A Boukoumbé, ce dimanche 15 février 2026, le maire et ses adjoints ont (…)
Lire la suite

Rafiou Owotche installé maire de Tchaourou


15 février 2026 par Marc Mensah
La commune de Tchaourou a installé, dimanche 15 février 2026, son (…)
Lire la suite

Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce (…)
Lire la suite

Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de (…)
Lire la suite

Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires