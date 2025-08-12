4 voleurs arrêtés, 01 tricycle et 22 bidons d’essence retrouvés

Un réseau présumé de malfaiteurs a été démantelé au cours du week-end dans l’arrondissement de Ouassaho, département du Zou.

Quatre (04) individus ont été interpellés par la police, au cours du week-end, pour association de malfaiteurs, vol aggravé et recel de choses volées. C’est à la suite d’une plainte déposée par un citoyen pour le vol de son tricycle de marque Apsonic, transportant 25 bidons de 25 litres d’essence.

Les enquêteurs ont été informés d’un déchargement du butin dans une maison sous la supervision d’un repris de justice. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver 22 bidons d’essence, probablement issus du butin.

Interrogé, le suspect a d’abord tenté d’induire les enquêteurs en erreur. Il a ensuite coopéré, révélant l’identité de trois autres complices présumés. Ces derniers ont été interpellés dans la foulée.

Un réseau criminel étendu à d’autres communes

L’analyse de leurs téléphones portables a permis de mettre au jour des messages compromettants. Des compte-rendu de vols, des documents falsifiés d’achat de motos et de tricycles, ainsi que d’autres éléments laissant croire à l’existence d’un réseau bien structuré.

Selon des sources proches du dossier, cette bande serait également impliquée dans plusieurs cas de vol de bœufs signalés dans la commune de Bohicon et dans la région Agonlin.

