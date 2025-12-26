4 villages desservis en eau potable à Bétérou

Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la commune de Tchaourou, vont bientôt accéder à l’eau potable.

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV) de Bétérou 1 dans la commune de Tchaourou, département du Borgou, a été réceptionné provisoirement le lundi 9 décembre 2025, après des contrôles techniques jugés conformes.

L’ouvrage dessert les villages de Yébéssi, Kpéssou, Tchokpanssi, Somouga et des hameaux environnants.

La réception s’inscrit dans une mission conduite par l’Agence nationale d’Approvisionnement en Eau potable en milieu rural (ANAEPMR). Elle concerne au total 11 SAEPmV dans le Borgou et l’Alibori, dans le cadre du programme national de réalisation de 95 systèmes multi-villages.

Le SAEPmV de Bétérou 1 comprend un château d’eau de 350 m³, haut de 15 mètres, quatre stations de pompage d’une capacité de 52 m³ par heure et 26 bornes-fontaines. Il a été réalisé par l’entreprise CGCINT.

Avant la validation, la commission a vérifié l’étanchéité du réservoir, la pression et le débit aux bornes-fontaines, ainsi que le fonctionnement des équipements de pompage et de traitement.

La commission réunissait des représentants de l’ANAEPMR, des structures de contrôle des marchés publics et des autorités locales.

La mise en service est annoncée dans les prochains jours. L’exploitation sera assurée par l’opérateur Omilayé.

Sur place, les populations ont salué la fin d’une longue période de pénurie. « Nous allons prendre soin de cet ouvrage et ne consommer que cette eau », a déclaré une habitante, évoquant les risques sanitaires liés à l’eau de rivière.

Le chef d’arrondissement de Bétérou 1, Yves Chabi Atta, s’est félicité d’un investissement « qui met fin à des décennies de souffrance ». Il a annoncé des actions de sensibilisation pour garantir l’hygiène et la durabilité des installations.

Le réseau pourra être densifié et permettre des branchements à domicile, à un coût subventionné par l’Etat.

M. M.

