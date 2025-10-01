mercredi, 1er octobre 2025 -

Accès à l’eau au Bénin

4 systèmes d’eau potable pour le Zou, l’Ouémé et le Plateau




Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 1er octobre 2025 en Conseil des ministres, la contractualisation pour la réalisation de quatre systèmes d’approvisionnement en eau potable multi-villages dans les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau.

Des travaux pour la réalisation de systèmes d’approvisionnement en eau potables dans les arrondissements de Setto, Zoungbomey, Issaba et Odometa, initialement inclus dans un appel d’offres qui n’a pas abouti !

Selon le conseil des ministres du 1er octobre 2025, ces localités des départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau, où l’accès à l’eau potable reste un défi, bénéficieront désormais d’infrastructures modernes grâce à des entreprises qualifiées.

Pour permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d’avoir accès à l’eau potable, le Conseil s’est prononcé en faveur de la contractualisation avec des entreprises qualifiées.

Les systèmes multi-villages visent à répondre aux besoins essentiels des habitants des trois départements concernés. Le projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de réduire les disparités en matière d’accès à l’eau potable.

M. M.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




