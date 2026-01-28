4 sociétés agréées au Code des Investissements

Quatre (4) sociétés œuvrant dans divers secteurs ont été retenues pour bénéficier des mesures incitatives au Code des Investissements. C’est à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 28 janvier 2026.

Au régime des investissements spécifiques, la société TALENTS ET SPECTACLES BENIN SAS a obtenu l’agrément pour son projet d’installation de deux salles de cinéma premium au Sofitel de Cotonou.

Au régime B, la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est autorisée à reconstruire et exploiter une rizerie à Mitro-Yokon, dans l’arrondissement de Zounguè, commune de Dangbo.

Au régime A, deux sociétés ont été retenues :

BRIGHT CANDLE SARL, pour l’installation et l’exploitation d’une unité de production de bougies dans la zone industrielle de Sèmè-Podji, renforçant le secteur manufacturier local.

NICHAK EMBALLAGES SARL, pour la mise en place d’une unité de fabrication d’emballages plastiques alimentaires à Sirarou, dans la commune de N’Dali.

« La mise en œuvre de ces différents projets impactera positivement l’activité socio-économique dans les localités concernées », informe le Conseil des ministres.

