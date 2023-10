4 questions des Démocrates au gouvernement sur Ajavon

Le député Michel Sodjinou du parti d’opposition Les Démocrates a adressé, vendredi 27 octobre 2023, quatre (04) questions au gouvernement sur l’exécution des décisions de justice rendues en faveur de l’homme d’affaires et politique béninois Sébastien Ajavon.

1- Pourquoi les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en faveur de monsieur Sébastien AJAVON n’ont pas été respectées ;

2- Les dispositions prises par le gouvernement pour le respect desdites décisions ;

3- Les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à l’exil de l’intéressé et garantir son retour et sa sécurité au Bénin conformément à l’article 16 de la Constitution ;

4- Les mesures prises par le gouvernement pour sanctionner les fonctionnaires et les autorités ayant violé les droits de monsieur Sébastien Ajavon et par voie de conséquence la constitution.

