4 portiques de quai de Bénin Terminal équipés de la technologie S.C.U

Bénin Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics) et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou a équipé ses 4 portiques de quai de la technologie Spreader Control Unit (S.C.U). Ce système d’épandeurs de grues moderne, acquis grâce à un investissement de 500.000 euros (environ 320 millions de FCFA), permet de faciliter le déplacement des conteneurs et d’optimiser la productivité sur des portiques de quai.

L’entreprise a également fait l’acquisition de 2 autres spreaders flambant neufs, déjà équipés de la technologie S.C.U auprès de Bromma, spécialiste mondialement reconnu pour son expertise dans la fabrication des épandeurs de grue. Ces nouvelles acquisitions, favorisent un diagnostic rapide des pannes à distance sur les installations de Bénin Terminal, augmentent significativement la célérité des opérations navire et améliorent la productivité globale du terminal.

« Après le Port d’Abidjan, le Port de Cotonou est la deuxième plateforme portuaire à déployer cette technologie hissant Bénin Terminal au rang des terminaux portuaires qui ont la primeur de cette technologie. A travers ce système, l’entreprise innove par l’aisance qu’elle donne à la maintenance, à l’analyse des données et au suivi à distance des pannes. », a confié Torbjorn FRIDLUND, ingénieur de Bromma, dépêché pour le déploiement et la formation des équipes.

« Nous sommes heureux et fiers du déploiement effectif de la technologie Spreader Control Unit au sein de Bénin Terminal. Cette innovation qui permet d’accélérer nos opérations et d’optimiser nos process, s’inscrit dans le cadre de notre programme d’investissements en équipements visant la modernisation et le développement des activités du Port de Cotonou. Nous restons engagés afin d’être le partenaire de référence des autorités portuaires, en continuant à améliorer nos prestations, afin d’offrir des solutions de pointe à nos clients. », a déclaré Fabrice TURE, Directeur Général de Bénin Terminal.

A propos de Bénin Terminal

Grâce à 142 milliards FCFA (216 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du Port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina- Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

