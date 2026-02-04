4 piliers pour le Bénin de demain

Le président Patrice Talon a procédé, mardi 3 février 2026, au lancement de la Vision « Bénin 2060 Alafia, un Monde de Splendeurs ». Pensée comme une boussole nationale, cette Vision ambitionne de rompre avec les errements du passé, et d’inscrire le développement du pays dans la durée, en tenant compte des générations présentes et futures.

« A l’horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun », telle est la vision Bénin 2060 Alafia, un Monde de Splendeurs. Elle est structurée autour de quatre piliers fondamentaux, neuf orientations stratégiques et quinze objectifs stratégiques.

Paix : un socle indispensable pour un développement durable

Premier pilier de la Vision Bénin 2060, la paix est érigée en condition première de tout progrès. Il ne s’agit pas seulement de préserver l’absence de conflits, mais de bâtir un « Bénin pacifique, stable et solidaire, fondé sur les principes de justice sociale, de respect des droits humains, de sécurité durable, de cohésion nationale ». Ce pilier met un accent particulier sur la réduction des inégalités et l’accès équitable aux opportunités. La vision ambitionne également de renforcer le positionnement du Bénin comme un État de libertés, garantissant la non-discrimination, la protection des groupes vulnérables et la dignité humaine, dans le respect des engagements constitutionnels et internationaux.

Les actions de paix, c’est également sur le plan de la sécurité. Il s’agira de préserver un environnement stable, à l’abri des menaces liées à l’extrémisme violent, au terrorisme et à la criminalité. La cohésion sociale et l’unité nationale, nourries par le dialogue interculturel et intergénérationnel, ainsi que la valorisation de la diversité culturelle, apparaissent comme des leviers essentiels pour une paix durable et partagée.

Bonne gouvernance : gouverner mieux pour servir efficacement

Le deuxième pilier repose sur l’ambition d’un Bénin gouverné selon les principes de performance, de transparence et de redevabilité. La Vision Bénin 2060 place la gouvernance au cœur de l’efficacité de l’action publique, en prônant une gestion rigoureuse et responsable des ressources nationales.

La rationalisation des dépenses publiques et l’allocation stratégique des ressources visent à réduire les gaspillages et à maximiser l’impact des investissements publics. La reddition de comptes, appuyée par des mécanismes solides d’audit, de suivi-évaluation et de reporting, est présentée comme un gage de crédibilité et de confiance entre l’État et les citoyens.

La participation citoyenne constitue un autre point majeur de ce pilier. La Vision promeut l’implication active des citoyens et des organisations de la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques, afin de construire une gouvernance partagée, inclusive et ancrée dans les réalités locales.

Prospérité : une croissance inclusive au service du bien-être

Avec le pilier de la prospérité, la Vision Bénin 2060 ambitionne une croissance économique durable, inclusive et équitablement partagée. Cette prospérité repose sur la diversification de l’économie, l’innovation et une transformation structurelle orientée vers la productivité et la compétitivité.

Le capital humain occupe aussi une place centrale. Le Bénin entend disposer de ressources humaines en bonne santé, bien formées, qualifiées et adaptées aux besoins du marché du travail, capables de soutenir la transformation économique et sociale du pays.

La Vision accorde également une importance particulière au cadre de vie. Un environnement aménagé, propre, résilient et attractif, une gestion efficiente des déchets, ainsi que la valorisation des territoires urbains et ruraux sont autant de leviers pour améliorer le bien-être collectif et renforcer l’attractivité du pays.

Rayonnement culturel et international : l’identité béninoise comme levier d’influence

Le quatrième pilier de la Vision Bénin 2060 vise à faire du Bénin, un pays qui rayonne par sa culture, son identité et l’exemplarité de ses citoyens. La culture est envisagée comme un puissant instrument de cohésion nationale et de diplomatie d’influence sur la scène internationale.

À travers la valorisation de son patrimoine, de ses langues et de ses expressions artistiques, le Bénin souhaite construire un récit national fort et mobilisateur, tout en renforçant le sentiment d’unité et d’appartenance. Le rayonnement international passe également par l’image du pays et le comportement de ses citoyens, appelés à incarner des valeurs de respect, de civisme et d’engagement.

La Vision promeut par ailleurs la démocratisation de l’accès à la culture, afin que chaque citoyen, quel que soit son milieu ou son territoire, puisse participer pleinement à la vie culturelle nationale et à la valorisation du patrimoine commun.

À travers la Vision « Bénin 2060 ALAFIA, un Monde de Splendeurs », le Bénin se dote d’un cadre stratégique de long terme, fondé sur la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement. La Vision appelle à une appropriation collective et à une continuité de l’action publique, afin que l’ambition affichée aujourd’hui se traduise, demain, en réalités concrètes pour l’ensemble des Béninois.

4 février 2026 par