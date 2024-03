4 personnes nommées au sein du Conseil d’administration

Par décret N° 2024-817 du 28 février 2024, quatre (04) personnes ont été nommées au Conseil d’administration de la Société béninoise des Aménagements agricoles.

Nomination au sein du Conseil d’administration de la Société béninoise des Aménagements agricoles. Il s’agit de Gnonna Yannick Kouakanou, au titre de représentant du ministère de l’Economie et des Finances, en remplacement de Olayèmi Ahouanmenou ; Dossa Aguemon, au titre de représentant du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; Kolawolé Said Hounkponou, au titre de représentant du ministère de l’Energie et de l’Eau et des Mines ; et Jasveer Singh, au titre de l’actionnaire privé.

La Société béninoise des Aménagements agricoles a une vocation « à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l’Etat comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, aux côtés d’un partenaire technique privé de grande réputation, détenant 30% du capital ».

A.A.A

20 mars 2024 par ,