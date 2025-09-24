4 personnes arrêtées après une attaque meurtrière à N’Dali

La police républicaine a procédé, mardi 23 septembre 2025, à l’interpellation de quatre personnes après l’attaque meurtrière à N’Dali le week-end dernier.

Quatre présumés agresseurs sont désormais dans les mailles de la police républicaine. C’est à la suite d’une attaque meurtrière à Marégourou, dans l’arrondissement de Bori à N’Dali. Les enquêtes ont permis de les identifier grâce à un téléphone abandonné sur les lieux du drame. Selon les informations rapportées par Su Tii Sua, les quatre individus ont été interpellés dans les zones de Banhunkpo, Wari Kpa et Marégourou.

L’attaque a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2025. Une dizaine d’individus armés de fusils artisanaux et de machettes ont fait irruption chez un commerçant pour voler ses recettes. Le commerçant a pu neutraliser l’un de ses agresseurs. Sa femme enceinte a été tuée par balle dans cette attaque.

A.A.A

