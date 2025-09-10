4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements

Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre 2025 en Conseil des ministres, au Code des investissements, 4 sociétés pour différents projets.

Deux sociétés ont reçu leur agréement au régime des investissements spécifiques. Il s’agit de ELLIPSE HEALTHCARE BENIN SAS pour un projet de construction et d’exploitation d’une clinique moderne dans le quartier « Les Cocotiers », situé dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou.

IKA BUILDING SARL prévoit quant à elle la construction et l’exploitation d’un complexe hôtelier 5 étoiles à Djomèhountin, également dans le 12ᵉ arrondissement.

Deux autres sociétés inscrites sous le régime B

Le Conseil a autorisé également l’agréement au régime B du Code des investissements de deux entreprises.

WINOVO SARL se lancera dans l’installation et l’exploitation d’une unité de recyclage de ferraille d’aluminium, située dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. Ce projet s’inscrit dans une logique d’économie circulaire et de valorisation des déchets métalliques.

SOCIÉTÉ DES BITUMES DU BÉNIN SA a reçu l’aval du gouvernement pour un projet de transformation, de stockage et de distribution de bitumes au Port de Cotonou.

La mise en œuvre de ces différents projets est porteuse de retombées significatives pour l’économie béninoise. À terme, plus de 600 emplois directs seront créés, selon le Conseil des ministres du 10 septembre.

M. M.

