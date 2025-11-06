4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina

7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables rondes, soirées de gala, et un Village du Rire où se mêleront animations et spectacles de rue. (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par La Rédaction
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice générale Cléli AZOKPOTA, le lancement de la saison 2 de "APPARENCES", la série 100 % béninoise, lors (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les régions lacustres de Cotonou, Sô-ava, Malanville et Karimama, disposent désormais de barques motorisées. (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau pour les prochaines élections communales, Léopold Zinsou est passé de vie à trépas ce jeudi 6 (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) ont procédé ce jeudi 6 novembre 2025, à la régularisation de leurs dossiers de candidature (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi 06 novembre 2025, la liste des joueurs retenus pour le match amical prévu le 18 novembre 2025 avec (…) Lire la suite
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du Salon National du Livre. L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) invite les (…) Lire la suite