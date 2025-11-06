4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina

vendredi, 7 novembre 2025 -

891 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Cotonou Comedy Festival

Le Bénin fait du rire un levier de développement


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables rondes, soirées de gala, et un Village du Rire où se mêleront animations et spectacles de rue. (…)  
Lire la suite
Série 100 % béninoise

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par La Rédaction
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice générale Cléli AZOKPOTA, le lancement de la saison 2 de "APPARENCES", la série 100 % béninoise, lors (…)  
Lire la suite
Programme GBESSOKE

04 Guichets uniques de protection sociale dotés de barques motorisées


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les régions lacustres de Cotonou, Sô-ava, Malanville et Karimama, disposent désormais de barques motorisées. (…)  
Lire la suite
Carnet noir

Décès d’un candidat pour les communales 2026


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau pour les prochaines élections communales, Léopold Zinsou est passé de vie à trépas ce jeudi 6 (…)  
Lire la suite
Elections communales 2026

UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) ont procédé ce jeudi 6 novembre 2025, à la régularisation de leurs dossiers de candidature (…)  
Lire la suite
Journées FIFA novembre 2025

4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi 06 novembre 2025, la liste des joueurs retenus pour le match amical prévu le 18 novembre 2025 avec (…)  
Lire la suite
Salon National du Livre, édition 2025

Les établissements invités à s’inscrire pour participer au SNL


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du Salon National du Livre. L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) invite les (…)  
Lire la suite

L’Ambassadeur du Maroc salue les progrès réalisés par son pays


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin, Doyen du Corps (…)
Lire la suite

La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre (…)
Lire la suite

Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre (…)
Lire la suite

Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique (…)
Lire la suite

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Lire la suite

Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la (…)
Lire la suite

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite

Le dépôt des candidatures aux législatives prolongé au 19 novembre


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier (…)
Lire la suite

« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
Lire la suite

La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération (…)
Lire la suite

La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Un projet de loi portant code des forêts et de la faune au Bénin


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 5 novembre 2025, en (…)
Lire la suite

Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Lire la suite

Création des pôles économiques régionaux d’industrie légère et (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, mercredi 5 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

VIDÉOS

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Voir

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Voir

Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n° 2025-637 du 08 octobre 2025, signé par le Président (…)
Lire la suite

4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification (…)
Lire la suite

Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Croissance de 3,6 % du trafic de passagers en septembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 5 novembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Christian Lagnidé défend un mandat unique à compter de 2031


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre dans le gouvernement du président Mathieu Kérékou, (…)
Lire la suite

SM le Roi décrète le 31 octobre "Fête de l’Unité"


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI décrète le 31 octobre "Fête de l’Unité". (…)
Lire la suite

L’appel du président Talon aux démissionnaires LD ‎


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Le président Patrice Talon a lancé un appel aux démissionnaires du (…)
Lire la suite

Deux phénomènes à l’origine de la scission des FCBE et la création de (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la Nation Béninoise dans la soirée de ce mardi 04 novembre 2025, (…)
Lire la suite

« C’est le président Yayi Boni qui en a été le seul responsable » (P. (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans un entretien diffusé ce mardi 4 novembre 2025, sur la télévision (…)
Lire la suite

Talon favorable à une loi interdisant la politique aux anciens présidents


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La guéguerre entre anciens présidents de la République ne devrait pas (…)
Lire la suite

Ce que le parti LD aurait dû faire, selon Patrice Talon


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un entretien à la télévision nationale, le président Patrice Talon (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires