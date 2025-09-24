4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville

Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) morts et plusieurs blessés sur la route inter-Etats à hauteur de Goungoun, arrondissement de Guéné.

Des morts dans un accident à Malanville. Il s’agit d’une collision entre un véhicule et un camion venant en sens inverse. Le véhicule chargé de caisses de motos neuves avait à son bord des passagers. Selon les informations, le stationnement d’un véhicule sur la route n’a pas permis aux chauffeurs d’éviter la collision. Le bilan provisoire fait était de quatre morts, deux blessés graves et des dégâts matériels.

A.A.A

