mercredi, 24 septembre 2025 -

894 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville




Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) morts et plusieurs blessés sur la route inter-Etats à hauteur de Goungoun, arrondissement de Guéné.

Des morts dans un accident à Malanville. Il s’agit d’une collision entre un véhicule et un camion venant en sens inverse. Le véhicule chargé de caisses de motos neuves avait à son bord des passagers. Selon les informations, le stationnement d’un véhicule sur la route n’a pas permis aux chauffeurs d’éviter la collision. Le bilan provisoire fait était de quatre morts, deux blessés graves et des dégâts matériels.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite

Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey


22 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel (…)
Lire la suite

Une dispute conjugale vire au drame


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce vendredi 19 septembre 2025 aux environs de 9h, un homme a tiré à (…)
Lire la suite

Godefroy Tchékété, ex DG de la SBEE n’est plus


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (…)
Lire la suite

Un escroc spécialiste des transactions MoMo arrêté


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi,
Lire la suite

Un véhicule consumé sur l’avenue Steinmetz


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un véhicule a été entièrement consumé dans un incendie dans la soirée (…)
Lire la suite

4 jeunes noyés après le chavirement d’une pirogue


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce jeudi 11 septembre 2025 à Hon, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Un corps sans vie repêché dans un cours d’eau à Dogbo


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un homme a été découvert le mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Un motocycliste tué par un camion sur l’axe Ste Rita-Marina


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce (…)
Lire la suite

Le Chef village de Banigbé-Sèdo arrêté


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’un des cerveaux de l’incident meurtrier survenu à Banigbé-Sèdo, lors (…)
Lire la suite

Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, (…)
Lire la suite

Une jeune femme drogue un homme et le dévalise


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, les éléments du commissariat du 8e arrondissement ont (…)
Lire la suite

Tognifodé encourage les handicapés au SNAB


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a effectué une (…)
Lire la suite

Une maison en location en feu ce jeudi à Cocotomey


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie s’est déclaré dans une maison, ce jeudi 28 août 2025, à (…)
Lire la suite

Une délégation béninoise à la prière du 8e jour au Nigéria


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation officielle composée de Bonaventure Coffi Codjia, (…)
Lire la suite

7 membres d’une famille arrêtés pour le meurtre de leur frère


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Gourémangou, un hameau situé dans la commune de Bassila, département (…)
Lire la suite

Plus de peur que de mal après l’accident d’un bus à N’Dali


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un bus de transport en commun s’est renversé, mardi 26 août 2025, sur (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires