4 ministres et 1 maire nommés au Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence nationale de Gestion des Marchés ont été nommés par décret en date du 26 juillet 2023. Quatre ministres du gouvernement figurent parmi les administrateurs nommés.

Sept (07) personnalités ont été nommées pour siéger au Conseil d’Administration (CA) de l’Agence nationale de Gestion des Marchés. C’est par décret N° 2023-384 en date du 26 juillet 2023.

Les administrateurs ainsi nommés ont un mandat de trois (03) ans qui court à partir de la date d’installation du Conseil d’Administration.

4 ministres membres du gouvernement du président Talon sont membres du CA de l’Agence nationale de Gestion des Marchés.

Il s’agit du ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances ou son représentant, monsieur Romuald Wadagni ; du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable ou son représentant, monsieur José Tonato ; du Ministre de l’industrie et du commerce ou son représentant, madame Shadiya Alimatou Assouman ainsi que du Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale ou son représentant, monsieur Raphaël Dossou Akotègnon.

Le maire de la commune de Porto-Novo, monsieur Charlemagne Yankoty siègera au Conseil d’Administration (CA) de l’Agence nationale de Gestion des Marchés en qualité de représentant de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB).

Les autres membres du CA sont monsieur Moïse Achille Houssou (Président) et Armand Olougoudou, tous deux des représentants de la présidence de la République.

L’Agence nationale de Gestion des Marchés a été instituée le 20 août 2022 par décret. Elle assure la gestion et le développement des marchés. L’Agence a en charge : l’assistance à l’exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d’implantation desdites infrastructures ; la gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l’organisation des différents secteurs, l’attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l’entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets ; la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation.

L’Agence nationale de Gestion des Marchés est placée sous la tutelle du Ministère de l’industrie et du commerce, selon le décret N° 2023-383 du 26 juillet 2023 portant modification des statuts.

M. M.

1er septembre 2023 par