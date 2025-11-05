4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale

Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, ont été nommés par décret en date du 15 octobre 2025.

Cinq (05) personnalités siégeront au sein du Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, dont quatre membres du gouvernement.

Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, en assurera la présidence. Il sera accompagné de Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, ministre d’État ; José Tonato, ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, également ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable ; et Raphaël Akotègnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.

Aristide Djidjoho, représentant de la présidence de la République, complète la liste.

Le Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, créé fin 2024, vise à renforcer l’accès à l’électricité dans les zones rurales et à promouvoir les sources d’énergie propres. Il constitue un instrument clé de la politique énergétique nationale, orientée vers la transition et la diversification du mix énergétique.

Conformément au décret n°2024-1397 du 11 décembre 2024, le Comité d’investissement, organe décisionnel du Fonds, attribue les subventions aux projets présentés par les acteurs publics et privés, après examen par un comité technique ad hoc. Il se réunit deux fois par an en session ordinaire, et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Ses travaux font l’objet d’un compte rendu périodique au président de la République et d’un rapport annuel au Conseil des ministres.

M. M.

