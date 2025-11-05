samedi, 8 novembre 2025 -

Energie au Bénin

4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale




Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, ont été nommés par décret en date du 15 octobre 2025.

Cinq (05) personnalités siégeront au sein du Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, dont quatre membres du gouvernement.

Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, en assurera la présidence. Il sera accompagné de Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, ministre d’État ; José Tonato, ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, également ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable ; et Raphaël Akotègnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.
Aristide Djidjoho, représentant de la présidence de la République, complète la liste.

Le Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables, créé fin 2024, vise à renforcer l’accès à l’électricité dans les zones rurales et à promouvoir les sources d’énergie propres. Il constitue un instrument clé de la politique énergétique nationale, orientée vers la transition et la diversification du mix énergétique.

Conformément au décret n°2024-1397 du 11 décembre 2024, le Comité d’investissement, organe décisionnel du Fonds, attribue les subventions aux projets présentés par les acteurs publics et privés, après examen par un comité technique ad hoc. Il se réunit deux fois par an en session ordinaire, et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Ses travaux font l’objet d’un compte rendu périodique au président de la République et d’un rapport annuel au Conseil des ministres.
M. M.

5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

La SAA constate la préparation du Bénin pour la ICASA 2027


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin continue de marquer des points dans sa candidature pour (…)
Lire la suite

04 Guichets uniques de protection sociale dotés de barques motorisées


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les (…)
Lire la suite

UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (…)
Lire la suite

Les établissements invités à s’inscrire pour participer au SNL


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du (…)
Lire la suite

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Lire la suite

Voici la décision de la Cour autorisant la modification du calendrier (…)


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la (…)
Lire la suite

Le dépôt des candidatures aux législatives prolongé au 19 novembre


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier (…)
Lire la suite

« C’est le président Yayi Boni qui en a été le seul responsable » (P. (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans un entretien diffusé ce mardi 4 novembre 2025, sur la télévision (…)
Lire la suite

« Je suis malheureux que Les Démocrates n’aillent pas à l’élection (…)


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef de l’État Patrice Talon a déploré l’absence du parti ‘’Les (…)
Lire la suite

Patrice Talon dévoile ses échanges avec Yayi Boni


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la République s’est exprimé ce mardi 4 novembre 2025 (…)
Lire la suite

Abomey-Calavi accueille un laboratoire de contrôle de qualité des produits


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune d’Abomey-Calavi abrite un laboratoire National de Contrôle (…)
Lire la suite

Dr Aho Édouard inhumé samedi 8 novembre


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Directeur adjoint de l’École nationale d’administration et de (…)
Lire la suite

Voici les probables membres du Sénat au Bénin


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau ont déposé à (…)
Lire la suite

L’appel du président de l’Assemblée nationale du Sénégal à Porto-Novo


1er novembre 2025 par Marc Mensah
Invité d’honneur à l’ouverture de la 2ᵉ session ordinaire de 2025 de (…)
Lire la suite

Un camion d’essence provoque un incendie à Porto-Novo


1er novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un camion-citerne transportant de l’essence s’est renversé, ce samedi (…)
Lire la suite

Près de 4 000 cas d’excès de vitesse enregistrés en 2 mois


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le porte-parole de la Police républicaine a exposé lors d’une rencontre (…)
Lire la suite


